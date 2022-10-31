Bonner explica barulho de latinha na apuração: "vocês acham que eu ia beber outra coisa?

Bonner explica o que estava bebendo durante apuração Crédito: Reprodução/TV Globo

A saída de William Bonner ao vivo para tomar uma água durante a transmissão da apuração das eleições 2022, na TV Globo, gerou diversos comentários na internet. O motivo: ao sair do vídeo, se ouviu o barulho de abertura de uma latinha. Logo os internautas brincaram achando que se tratava de uma cerveja e não água que o jornalista tinha saído para tomar.

Alguns chegaram a dizer que Bonner tinha ido abrir uma latinha de cerveja para comemorar a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência.

"O Bonner já abriu o latão pra comemorar", comentou um internauta no Twitter. "O Bonner abrindo uma ceverjinha", publicou outro.

O BONNER JÁ ABRIU O LATÃO PRA COMEMORAR pic.twitter.com/sppLj1yqxD — pezzolanizadoᶜᵉᶜ (@cec_cabeludo) October 30, 2022

o bonner abrindo uma ceverjinha — sofia santino (@sofiasantino) October 30, 2022

"O Bonner: Preciso tomar uma água. 'Sai de cena, som de latinha abrindo'. Abriu uma Skol com certeza! kkk", escreveu outro.

O Bonner

Preciso tomar uma água

*sai de cena, som de latinha abrindo*

ABRIU UMA SKOL COM CERTEZA! kkkkk — ? Remedios (@caixadoremedios) October 30, 2022

To só o Bonner hoje pic.twitter.com/z9R2Nt43d3 — ℗ (@lipesep_) October 31, 2022

Logo que voltou para frente das câmeras, o jornalista fez questão de explicar o barulho. “Eu preciso fazer um esclarecimento, Renata. Teve uma hora que eu pedi para beber água e as pessoas ouviram um barulho de latinha. Gente, a água aqui é latinha pra mim. Vocês acham mesmo que eu não ia beber água? Que eu ia beber outra coisa numa apuração? Pelo amor de Deus”, disse.

"A internet é imperdoável. Minha filha está na França e mandou recado avisando que a internet está cheia de memes falando de latinha", completou o apresentador