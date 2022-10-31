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Bonner explica barulho de latinha na apuração: "vocês acham que eu ia beber outra coisa?

Nas redes sociais, internautas brincaram dizendo que o jornalista saiu para tomar uma cerveja em comemoração à vitória de Lula nas eleições 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 10:49

Bonner explica o que estava bebendo durante apuração
Bonner explica o que estava bebendo durante apuração Crédito: Reprodução/TV Globo
A saída de William Bonner ao vivo para tomar uma água durante a transmissão da apuração das eleições 2022, na TV Globo, gerou diversos comentários na internet. O motivo: ao sair do vídeo, se ouviu o barulho de abertura de uma latinha. Logo os internautas brincaram achando que se tratava de uma cerveja e não água que o jornalista tinha saído para tomar.
Alguns chegaram a dizer que Bonner tinha ido abrir uma latinha de cerveja para comemorar a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidência.
"O Bonner já abriu o latão pra comemorar", comentou um internauta no Twitter. "O Bonner abrindo uma ceverjinha", publicou outro.
"O Bonner: Preciso tomar uma água. 'Sai de cena, som de latinha abrindo'. Abriu uma Skol com certeza! kkk", escreveu outro.
Logo que voltou para frente das câmeras, o jornalista fez questão de explicar o barulho. “Eu preciso fazer um esclarecimento, Renata. Teve uma hora que eu pedi para beber água e as pessoas ouviram um barulho de latinha. Gente, a água aqui é latinha pra mim. Vocês acham mesmo que eu não ia beber água? Que eu ia beber outra coisa numa apuração? Pelo amor de Deus”, disse.
"A internet é imperdoável. Minha filha está na França e mandou recado avisando que a internet está cheia de memes falando de latinha", completou o apresentador
Na sequência, ele abriu uma latinha de água na frente das câmeras para provar que ela fazia barulho mesmo. "É água e só água", comentou Renata Lo Prete, que dividia o estúdio com Bonner.

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