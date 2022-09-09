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Amor no ar

Mulher de William Bonner comemora quarto ano de casamento

Os dois aparecem em fotos se beijando e rindo muito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 17:37

O apresentador William Bonner e a esposa Natasha Dantas
O apresentador William Bonner e a esposa Natasha Dantas Crédito: Reprodução/Instagram/@natashadantasb
A fisioterapeuta Natasha Dantas, 41, comemorou o quarto ano de união com o jornalista William Bonner, 58, com uma foto do casal no meio de flores e uma declaração de amor.
"Como eu amo nós dois", ela disse em foto postada nas redes sociais. Os dois aparecem rindo muito e se beijando.
Ela também mostrou um ursinho de pelúcia com um coração na mão e a data do casamento. "Nosso quarto 8 de setembro", disse.
O casamento civil da fisioterapeuta e do apresentador do Jornal Nacional (Globo) aconteceu no dia 8 de setembro de 2018, um ano e cinco meses após assumirem o relacionamento.
Antes do namoro com Natasha, Bonner foi casado durante 26 anos com a jornalista Fátima Bernardes, 59, com quem teve os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, 24.
Atualmente a jornalista e apresentadora namora o deputado federal Túlio Gadelha, 34.
No ano passado, Natasha respondeu com bom humor à pergunta sobre ciúmes de Bonner. "Ele é um gato, e eu não sou ciumenta. Imagina se eu fosse. Socorro! O homem é bonito, vamos combinar. Eu que lute".

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