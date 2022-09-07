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Gisele Bundchen e Tom Brady ainda não se reconciliaram, diz site

Casal estaria supostamente separado desde a semana passada; segundo fonte, a modelo ficou brava com a desistência do jogador de futebol americano de se aposentar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 17:46

Gisele Bündchen e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady
Gisele Bündchen e o marido, o jogador de futebol americano Tom Brady: segundo fontes, separação do casal está próxima Crédito: Reuters/Folhapress
Gisele Bundchen e Tom Brady teriam tido uma discussão muito acima do tom e o casal estaria correndo um sério risco de divórcio. Ao tabloide americano Page Six, uma fonte ligada ao casal revelou que após o desentendimento, a modelo gaúcha chegou a sair de casa e o jogador de futebol americano ficou bastante abalado.
"Ele está muito triste no momento. Os amigos sabem que desta vez eles tiveram um sério desentendimento", relatou a fonte.
Na semana passada, o site afirmou que Gisele teria deixado sua casa e seguido para a casa da família na Costa Rica após uma série de discussões com Tom. Ela teria ficado brava porque os dois tinham entrado em um consenso sobre a aposentadoria do atleta da liga esportiva profissional, para ter mais tempo para a família, no entanto, um mês após a decisão, ele voltou atrás e não cumpriu com o combinado.
Ainda de acordo com o veículo, a brasileira já voltou para a Flórida, onde mora com o marido e os filhos, mas eles ainda não se reconciliaram. Já Tom está na residência de Tampa.
"Gisele não voltou com o Tom. Ela voltou para a Flórida para ficar com os filhos, mas não foi para a casa deles em Tampa". No último domingo (4), a supermodelo esteve no parque aquático Tidal Cove, ao norte de Miami, com os filhos.
A suposta crise do casal já se arrasta há meses. Em agosto, Tom Brady perdeu 11 dias de treino devido a "problemas pessoais". "É tudo pessoal. Todo mundo tem situações diferentes com as quais está lidando. Todos nós temos desafios realmente únicos em nossa vida. Eu tenho 45 anos, cara. Há muita coisa acontecendo", disse ele, após o jogo de pré-temporada dos Buccaneers contra os Colts.
Gisele Bundchen e Tom Brady estão casados desde 2009 e têm dois filhos: Benjamin, 14, e Vivian, 9. O jogador também é pai de Jack, 15, fruto do primeiro relacionamento com a atriz Bridget Moynahan. "Ele ficou com as crianças e está apenas tentando ser um superpai", disse a fonte.

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