Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Gisele Bündchen vai lançar projeto que destinará R$ 1 mi para preservação ambiental
Famosos

Gisele Bündchen vai lançar projeto que destinará R$ 1 mi para preservação ambiental

Sete entidades serão beneficiadas com recursos do fundo Luz Alliance, iniciativa criada por ela em parceria com a ONG BrazilFoundation
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 08:37

Gisele Bundchen
Gisele Bundchen Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Na próxima quarta (20), dia em que completará 42 anos, a modelo Gisele Bündchen vai lançar uma nova etapa do fundo Luz Alliance, iniciativa criada por ela em parceria com a ONG BrazilFoundation para apoiar causas emergenciais.
A ação destinará cerca de R$ 1 milhão para sete projetos socioambientais de preservação dos biomas brasileiros.
"Uma coisa que aprendi nos últimos anos é que o social e o ambiental precisam andar juntos. Todo projeto que protege a natureza está também protegendo a nossa vida", diz Gisele.
O fundo foi criado em abril de 2020 para atuar inicialmente frente à crise provocada pela pandemia.
Agora, o foco são as organizações que trabalham com causas socioambientais como o projeto Tamar e a Associação Onçafari, entidade com sede em São Paulo e atuação no Pantanal. Cada uma delas receberá R$ 150 mil.

Veja Também

Ludmilla diz que marca 'Numanice' foi registrada por outra pessoa

Mia Mamede leva elegância e bagagem cultural à final do Miss Brasil 2022

Deolane Bezerra se manifesta após polícia levar joias e carros de sua casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados