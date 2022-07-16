Gisele Bündchen vai lançar projeto que destinará R$ 1 mi para preservação ambiental

Na próxima quarta (20), dia em que completará 42 anos, a modelo Gisele Bündchen vai lançar uma nova etapa do fundo Luz Alliance, iniciativa criada por ela em parceria com a ONG BrazilFoundation para apoiar causas emergenciais.
A ação destinará cerca de R$ 1 milhão para sete projetos socioambientais de preservação dos biomas brasileiros.
"Uma coisa que aprendi nos últimos anos é que o social e o ambiental precisam andar juntos. Todo projeto que protege a natureza está também protegendo a nossa vida", diz Gisele.
O fundo foi criado em abril de 2020 para atuar inicialmente frente à crise provocada pela pandemia.
Agora, o foco são as organizações que trabalham com causas socioambientais como o projeto Tamar e a Associação Onçafari, entidade com sede em São Paulo e atuação no Pantanal. Cada uma delas receberá R$ 150 mil.