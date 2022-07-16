Gisele Bündchen vai lançar projeto que destinará R$ 1 mi para preservação ambiental

Gisele Bundchen Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Na próxima quarta (20), dia em que completará 42 anos, a modelo Gisele Bündchen vai lançar uma nova etapa do fundo Luz Alliance, iniciativa criada por ela em parceria com a ONG BrazilFoundation para apoiar causas emergenciais.

A ação destinará cerca de R$ 1 milhão para sete projetos socioambientais de preservação dos biomas brasileiros.

"Uma coisa que aprendi nos últimos anos é que o social e o ambiental precisam andar juntos. Todo projeto que protege a natureza está também protegendo a nossa vida", diz Gisele.

O fundo foi criado em abril de 2020 para atuar inicialmente frente à crise provocada pela pandemia.