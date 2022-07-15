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Ludmilla diz que marca 'Numanice' foi registrada por outra pessoa

"Nosso culto 'Numanice' está ameaçado", escreveu a cantora no Twitter
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 14:46

Ludmilla pede 'L' de Lula em show da Virada Cultural
Ludmilla  Crédito: Thenews2/Folhapress
A cantora Ludmilla, 27, trouxe uma notícia não tão boa para seus fãs e seguidores. Acontece que ela descobriu que a marca "Numanice", nome de seu último álbum, já está registrada. "Nosso culto 'Numanice' está ameaçado", começou, no Twitter.
"Já estou correndo aqui para resolver com a minha equipe, mas quero que vocês mandem muita energia positiva. A nossa pregação não pode acabar!", disse. Em outro tuíte, ela disse que o dono da marca "está de boa" e que em breve deve voltar com novas notícias.
"O nosso pagodinho já virou religião! Vai dar tudo certo meu povo, fé no pai", completou. Em outro tuíte, ela ainda brincou com uma possibilidade nova de nome: "Lista de convidados para o próximo Numaraiva, se você quer ir, deixe aqui o seu nome".
O projeto tem o nome "Numanice", que significa "Numa Boa" em português. Nos comentários dos tuítes, os fãs de Ludmilla mandaram energias positivas para as negociações darem certo. "Misericórdia, vai dar tudo certo Lud", disse uma.
"Menina, querem boicotar o show da Numanice, mas ela é a maior e ninguém vai parar", escreveu outro. "Ah não, como assim outra pessoa registrou? Juro... já deu certo, Deus a frente de tudo 'Numanice' é seu, é nosso... nosso culto não pode chegar ao fim", disse uma terceira.

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