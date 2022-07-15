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  • Will de 'Stranger Things' é gay, revela Noah Schnapp, que faz o papel na série
Netflix

Will de 'Stranger Things' é gay, revela Noah Schnapp, que faz o papel na série

"Agora está 100% claro que ele é gay e ama Mike", afirmou o ator em entrevista à revista Variety
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 13:59

Cena da quarta temporada de Stranger Things
Cena da quarta temporada de Stranger Things Crédito: Netflix
O ator Noah Schnapp, 17, o Will de "Stranger Things", revelou que seu personagem é gay após surgirem boatos nas redes sociais em torno dessa questão desde o lançamento da quarta temporada da série.
"Agora está 100% claro que ele é gay e ama Mike", afirmou o ator em entrevista à revista Variety referindo-se à sua personagem, que tem a sexualidade melhor explorada nesta última temporada da série, embora em nenhum momento ela tenha sido revelada de modo explícito.
"Eu acho que foi feito tão lindamente, porque é tão fácil fazer um personagem de repente ser gay. As pessoas vieram até mim eu estava em Paris e um homem de 40 anos veio até mim e disse: 'Uau, esse personagem de Will me fez sentir tão bem. E eu me relacionei muito com isso. Isso é exatamente quem eu era quando criança'", contou o ator.
Schnapp comentou também como ele tem trabalhado em sua atuação. "Tem sido um desafio, mas acho que foi divertido poder entrar no lugar dele. Porque eu realmente tenho que levar em conta que isso não é apenas uma camada única, algo que ele está lutando para se assumir", disse Schnapp, acrescentando que é preciso incorporar os problemas da trama à descoberta sexual de Will.
Ator mais jovem do elenco principal de uma das séries de maior sucesso na Netflix, Schnapp revelou que investigar o lado pessoal de Will é uma novidade para ele, já que nas temporadas anteriores a personagem lidava sobretudo com monstros e seres sobrenaturais. "Eu tive que explorá-lo navegando em seus problemas de identidade pessoal e lutando para crescer e se assimilar no ensino médio. Era novo para mim."

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