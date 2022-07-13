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Televisão

Atores de "Bridgerton" e "White Collar" viverão romance em série

Produção vai contar a história de Hawkins Fuller e Tim Laughlin; série começa a ser gravada neste mês, no Canadá
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 11:29

Jonathan Bailey e Matt Bomer viverão um romance em uma nova minissérie da Showtime
Jonathan Bailey e Matt Bomer viverão um romance em uma nova minissérie da Showtime Crédito: Netflix e Fox Studios
Jonathan Bailey e Matt Bomer viverão um romance em uma nova minissérie da Showtime. A informação foi confirmada pela própria emissora para o "Entertainment Weekly". Intitulado como "Fellow Travelers", a produção é baseada no romance de mesmo nome de Thomas Mallon.
A história é descrita como um romance mesclado com suspense em "partes iguais", tendo como pano de fundo a "era McCarthy Washington pós-Segunda Guerra Mundial", continuando por quatro décadas.

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Matt Bomer, da série "White Collar", será o "belo e carismático" Hawkins Fuller, um rapaz que foge de envolvimentos emocionais. Tudo muda, no entanto, quando ele conhece Tim Laughlin, interpretado por Jonathan Bailey - conhecido como Anthony em "Bridgerton" -, um homem repleto de idealismo e fé religiosa.
O romance começa quando o senador americano Joseph McCarthy e seu conselheiro-chefe Roy Cohn declaram guerra aos "subversivos e desviantes sexuais". O casal, no entanto, se cruza em diferentes momentos dos 40 anos seguintes: desde os protestos da Guerra do Vietnã nos anos 1960 até o movimento disco dos anos 1970 e a crise da Aids nos anos 1980.
Criada por Ron Nyswaner ("Filadélfia", de 1993), a minissérie também contará com Daniel Minahan de Halston, como diretor dos dois primeiros episódios. As filmagens começam neste mês em Toronto, no Canadá, mas ainda não há previsão de estreia.

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