Fátima Bernardes surge com William Bonner seis anos após separação

Fátima Bernardes, 59, e William Bonner, 58, juntos de novo? Sim, pelo menos em uma foto publicada pela apresentadora nas redes sociais. Os dois se encontraram no domingo (21) ao recepcionar no aeroporto o filho, Vinícius Bonemer.
Na imagem, além dos três, também aparecem Natasha Dantas, atual mulher de Bonner, e Thalita Martins, namorada de Vinícius, além de outros familiares. Todos posaram juntos e em harmonia.
Fátima ainda publicou uma foto só com o rapaz, que deixou o Brasil em 2020 para estudar na França. "Fim de domingo mais feliz", escreveu na legenda.
Vinícius é irmão gêmeo de Bia e Laura Bonemer. Os trigêmeos nasceram durante o casamento de 26 anos de Fátima e Bonner, que terminou em 2016.
O ex-casal apresentava o Jornal Nacional (Globo) até 2011, quando ela decidiu trocar o jornalismo pelo entretenimento. Na sequência, ela estreou à frente do Encontro, no qual ficou até este ano. Em breve, ela vai assumir o comando do programa The Voice Brasil.