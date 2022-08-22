Fátima Bernardes surge com William Bonner seis anos após separação

Fátima Bernardes posa com William Bonner e mais familiares Crédito: Reprodução

Fátima Bernardes, 59, e William Bonner, 58, juntos de novo? Sim, pelo menos em uma foto publicada pela apresentadora nas redes sociais. Os dois se encontraram no domingo (21) ao recepcionar no aeroporto o filho, Vinícius Bonemer.

Na imagem, além dos três, também aparecem Natasha Dantas, atual mulher de Bonner, e Thalita Martins, namorada de Vinícius, além de outros familiares. Todos posaram juntos e em harmonia.

Fátima ainda publicou uma foto só com o rapaz, que deixou o Brasil em 2020 para estudar na França. "Fim de domingo mais feliz", escreveu na legenda.

Vinícius é irmão gêmeo de Bia e Laura Bonemer. Os trigêmeos nasceram durante o casamento de 26 anos de Fátima e Bonner, que terminou em 2016.