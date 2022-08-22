Homem é expulso de show de Henrique e Juliano no ES após jogar bebida em cantor

Henrique & Juliano Crédito: Henrique & Juliano/Divulgação

Uma situação de falta de respeito aconteceu no show da dupla Henrique e Juliano, neste sábado (20), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Durante um momento de descontração da dupla no palco, um homem arremessou uma bebida em direção a Juliano. A situação rendeu na expulsão do espectador.

A situação aconteceu após Juliano pegar o celular de uma fã para fazer uma foto de cima do palco. Neste momento, o artista acabou levando um banho de bebida atirada por um espectador. Diante do episódio, o sertanejo lamentou o ocorrido e atendeu o pedido do público que gritava: “Tira ele”. O momento foi registrado pela página “Babados capixabas”, no Instagram.

“Tem um cara sendo tirado para fora. Eu acho justo porque tem outras formas de chamar atenção sem ser jogando água no artista. Vai curtir a balada lá fora”, disse Juliano. Na sequência Henrique completou: “Educação cabe em todo lugar”. Apesar disso, o show continuou normalmente.