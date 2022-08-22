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Homem é expulso de show de Henrique e Juliano no ES após jogar bebida em cantor

Espectador jogou a bebida em Juliano durante lançamento do projeto "Surreal". Seguranças retiraram o homem do local: "Vai curtir a balada lá fora”, disse o artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 11:46

Henrique & Juliano falam da estreia de
Henrique & Juliano Crédito: Henrique & Juliano/Divulgação
Uma situação de falta de respeito aconteceu no show da dupla Henrique e Juliano, neste sábado (20), no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. Durante um momento de descontração da dupla no palco, um homem arremessou uma bebida em direção a Juliano. A situação rendeu na expulsão do espectador.
A situação aconteceu após Juliano pegar o celular de uma fã para fazer uma foto de cima do palco. Neste momento, o artista acabou levando um banho de bebida atirada por um espectador. Diante do episódio, o sertanejo lamentou o ocorrido e atendeu o pedido do público que gritava: “Tira ele”. O momento foi registrado pela página “Babados capixabas”, no Instagram.
“Tem um cara sendo tirado para fora. Eu acho justo porque tem outras formas de chamar atenção sem ser jogando água no artista. Vai curtir a balada lá fora”, disse Juliano. Na sequência Henrique completou: “Educação cabe em todo lugar”. Apesar disso, o show continuou normalmente.
A dupla veio ao Estado para iniciar o novo projeto, chamado 'Surreal'. Em entrevista à HZ, Juliano explicou como foi a escolha pelo ES. "Sempre fomos bem-recebidos em Vitória. Achamos que isso faz toda a diferença quando queremos iniciar um novo projeto. Quando pensamos em 'Surreal', logo pensamos na possibilidade de fazer no Espírito Santo", disse.

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