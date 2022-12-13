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  • Mateus Solano é o novo jurado da terceira temporada de 'The Masked Singer Brasil'
The Masked Singer

Mateus Solano é o novo jurado da terceira temporada de 'The Masked Singer Brasil'

Terceira temporada do reality musical estreia em janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 13:18

Mateus Solano é o novo jurado do The Masked Singer Brasil
Mateus Solano é o novo jurado The Masked Singer Brasil Crédito: Divulgação/Globo
A nova temporada de The Masked Singer Brasil na TV Globo terá o ator Mateus Solano como novo jurado. A terceira temporada do reality musical que estreia em janeiro de 2023 também terá na bancada de júri Sabrina Sato, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch. Ivete Sangalo continua apresentando a atração e a cantora Priscilla Alcantara responsável pelas entrevistas de bastidores
"Estou muito feliz e honrado por ter sido convidado a integrar a bancada do The Masked Singer Brasil! Sou de um tempo em que as pessoas assistiam TV todas juntas num mesmo horário, o que acabou se perdendo com as muitas opções que existem hoje.
Esse programa consegue a proeza de juntar todo mundo num domingo para assistir, se divertir e torcer junto. Que eu possa trazer ainda mais alegria e diversão aos domingos junto aos meus queridos Taís Araújo, Eduardo Sterblitch e Sabrina Sato", disse o ator.

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