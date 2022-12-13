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Dua Lipa e Jack Harlow estão namorando, afirma site

Segundo o portal americano Page Six, os cantores estão sendo discretos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 11:38

Dua Lipa e Jack Harlow estão namorando, afirma site
Dua Lipa e Jack Harlow estão namorando, afirma site Crédito: Thenews2/Reuters/Folhapress
De acordo com o site americano Page Six, os cantores Dua Lipa e Jack Harlow estão namorando. Segundo fonte do jornal, eles estão sendo discretos. Em seu segundo álbum de estúdio, lançado em maio deste ano, Jack Harlow Come Home the Kids Miss You, o astro dedicou uma música à artista, intitulada com o nome dela. Anteriormente, os rumores eram sobre um clima de romance entre Dua Lipa e o comediante Trevor Noah.
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A cantora Dua Lipa Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
O portal disse que Dua e Jack começaram a conversar quando o rapper quis dedicar uma música a ela, ligando para pedir sua autorização. Após, houve um encontro pessoalmente no Variety Hitmakers Brunch, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em novembro - e desde então, eles têm mantido "comunicação constante".
As fontes disseram que o astro tem se dedicado a ter uma relação amorosa com a artista, estando "muito interessado" e "perseguindo fortemente" o tema romance. Contaram também que Harlow voou essa semana para Nova York para se encontrar com ela depois do show no Z100 Jingle Ball, sendo vistos depois chegando separados a um restaurante, no Meatpacking District.
Ouça a música Dua Lipa, de Jack Harlow.

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