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Sadie Sink, a Max de 'Stranger Things', revela que mentiu para conquistar papel

Atriz contou como conseguiu entrar na segunda temporada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 12:01

Sadie Sink, a Max de 'Stranger Things'
Sadie Sink, a Max de 'Stranger Things' Crédito: Instagram/@sadiesink_
Em entrevista ao programa Jimmy Kimel Live, de Jimmy Kimel, Sadie Sink revelou que contou uma mentira nas audições para o papel de Max Mayfield, da série Stranger Things. A atriz revelou ao programa americano que já era fã da série, que tinha estreado sua primeira temporada na Netflix.
No entanto, na época, ela precisou fazer um teste andando de skate, e contou que não fazia ideia de como andava no aparelho.
"Eles enviaram um skate para minha casa no dia seguinte e eu tive que aprender a fazer isso", contou, em sequência revelando que não tinha ideia de como ia seguir o teste pois no primeiro dia treinando sofreu uma queda muito séria, que segundo ela, "azedou toda a experiência".
Sink também confessou que havia enganado os irmãos Duffer sobre sua experiência em esportes sobre rodas.
"Eu disse que tinha experiência em patins - o que é mentira. E os dois [skate e patins] não andam de mãos dadas, então não sei por que pensei que isso significaria alguma coisa", revelou a jovem atriz.
Sem data de estreia, a última temporada da série terá os episódios finais com muito foco no crescimento e na trajetória dos personagens.
"A quinta temporada já está claramente cuidando dessas histórias dos personagens porque essa sempre foi a força vital de Stranger Things", revelou o produtor executivo, Shawn Levy.

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