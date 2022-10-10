Iza anuncia o fim do casamento com Sérgio Santos: 'A vida é feita de ciclos'

Iza anuncia o fim do casamento com Sérgio Santos Crédito: Reprodução/Instagram/@sergiosantos

A cantora Iza anunciou a separação do produtor Sérgio Santos nesta segunda-feira, 10, pelos stories do Instagram. "A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez, não foi diferente. Continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora, me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal."

"Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria. E estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase."

Sérgio Santos também usou a mesma rede social para comunicar o fim do casamento com a cantora. "Vocês sabem que não sou de postar muito... Menos ainda sobre vida pessoal, mas dessa vez, estou vindo aqui para esclarecer que eu e Iza não somos mais um casal", começou ele.

Em seguida, o produtor segue com um texto muito semelhante ao de Iza. "Temos uma linda história de amor, cumplicidade e parceria que estará registrada para sempre em forma de música, mas agora estamos ressignificando nossa relação como duas pessoas que se respeitam e que se admiram e apenas seguindo caminhos diferentes", disse.

"Agradecemos o carinho de todos desde o início e por isso queríamos comunicar nossa decisão de forma certa, com o cuidado que nossa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase."

Iza e Sérgio se conheceram durante uma gravação em estúdio e se tornaram amigos. O namoro começou em 2016 e eles se casaram em 16 de dezembro de 2018, no Outeiro de Botafogo, no Rio de Janeiro, com uma celebração intimista. Recentemente, a artista comentou sobre o desejo de ter filhos.