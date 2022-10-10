Carlinhos Maia e Emily Garcia se envolvem em treta na festa do influenciador

Carlinhos Maia e Emily Garcia se envolvem em treta Crédito: Reprodução/Instagram/@e_milygarcia/@carlinhosmaiaof

Uma confusão envolvendo Carlinhos Maia e Emily Garcia, esposa de seu cunhado, repercutiu nas redes sociais, neste domingo (09). Tudo aconteceu durante uma festa promovida pelo influenciador em sua casa de praia no interior de Alagoas, conhecida como “Casa da Barra”. O evento, que tinha como intuito promover artistas locais através de uma disputa de dança, foi palco de desentendimento e discussão.

A treta teria sido iniciada por conta de ciúmes de Emily com Babau, cunhado de Carlinhos, porém a história levou outro rumo e a discussão virou para "rivalidade feminina" e posicionamento político.

Na ocasião, Emily, que era uma das juradas do concurso de dança, foi acusada de ter ciúmes da dançarina Thammy, chegando a dar nota 4 para a jovem. Depois, ela disse que o profissional nada tem ligação com o pessoal e deu nota oito para a participante.

Em seus Stories, Emily disse que foi impedida de falar no microfone após se recusar a "fazer o L" — símbolo atrelado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Mandaram eu fazer o L, mas fui bloqueada de falar minha parte no microfone”, escreveu. “Eu respeito, admiro toda a história dos meus amigos. Além de ter muito amor devolvido, porque eu amo eles de verdade. Mas roubo, corrupção não!”, completou a influenciadora, que é apoiadora do atual presidente.

Emily Garcia: Agora dê o Microfone aqui pois vou declarar apoio ao Bolsonaro



CARLINHOS MAIA: pic.twitter.com/ok8ETre8CE — Luuh_SPFC?? (@Cilia2908) October 10, 2022

Além disso, Emily também postou comentários no Instagram que indicavam que Maia tentou provocar uma rivalidade feminina no concurso. A influenciadora demonstrou ter ficado chateada com brincadeiras do público referentes aos "ciúmes" de Emily com seu companheiro por conta de uma das participantes.

“A Casa da Barra não é mais lugar para mim, para minha família. São ciclos que se encerram. Nós (Emily e Carlinhos Maia) ainda somos família, mesmo eu não concordando com as atitudes deles e ele não concordando com as minhas. Amigos de verdade não são aqueles que colocam lenha na fogueira, são aqueles que tentam apaziguar a ocasião. Não foi isso que aconteceu”, disse a influenciadora nos stories nesta segunda-feira (10).

CARLINHOS RESPONDE

Carlinhos, por sua vez, abriu uma live em seu Instagram, neste domingo (09), para comentar a situação. Aos prantos, o humorista disse que ainda sofre com Síndrome do Pânico, mas decidiu realizar o concurso para promover os artistas locais. Diante da confusão, Maia ressaltou que Emily tinha ingerido bebida alcoólica e que ela foi a responsável em criar ‘rivalidade feminina’. “Estou cansado de ficar péssimo. Ela que fez a rivalidade feminina”, disse.

Na sequência, o influenciador digital frisou que a briga não foi relacionada à questão política e ressaltou ainda que a modelo se faz de vítima.

“Nada do que eu fizer vai ser 100%. Agora vir colocar questão de opinião política, isso ou aquilo outro. Cada um vota em quem quiser. Democracia! Cada um faz o que quiser. Estão lá todos os vídeos para vocês assistirem. Eu espero que você, Emily, use isso para parar com essa vitimização chata. Eu sempre estive do seu lado. Eu sempre fui seu parceiro. Eu te admirava muito. Mas depois disso…”, desabafou Carlinhos encerrando a transmissão.

Carlinhos Maia esclarecendo a Emily tentando por ele como vilão, tá certíssimo, menina ingrata praticamente fez carreira nas costas dele e agr vem com essa pic.twitter.com/cunyksEp21 — jurídico mc loma (@MadeHonorio) October 10, 2022

Em um comentário no Instagram Subcelebrities, Carlinhos rebateu a concunhada. "Ah, para. Você trata todas mal. Não é questão de bebida, isso acontece sempre. Antes da festa eu conversei com você no meu quarto, justamente sobre isso. Ninguém te atiçou a fazer nada, você quem expôs seu marido, você ofendeu a menina de diversas maneiras e eu não publiquei, eu deletei a maioria das suas falas, eu pedi pra você dar nota 8 justamente para não ter rivalidade feminina, porque na verdade você queria dar 0 pra garota", escreveu o influenciador.

REPERCUSSÃO

Nas redes sociais, vários perfis repercutiram o caso. “Por isso vou dar um tempo de cachaça. Eu fico estilo a Emily Garcia e no outro dia me bate uma ressaca moral que dá vontade de nem existir”, escreveu uma internauta. “Emily Garcia já tinha cagado tudo ontem ai hoje ela foi fazer cena com aqueles stories ridículos. O nome disso tudo é ingratidão, vem falar que a casa da barra não é mais pra família dela. Mulher, para com isso, foi a casa da Barra que fez você ficar conhecida, deixa de ser ingrata”, disse outro.

Emily Garcia já tinha cagado tudo ontem aí hoje ela foi fazer cena com aqueles storys ridículo

O nome disso tudo é ingratidão aí vem falar que a casa da barra não é mais pra família dela mulher para com isso foi a casa da barra que fez ficar conhecida deixa de ser ingrata — Calada vence? (@mesegueai54321) October 10, 2022