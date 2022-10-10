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Globo revela substituta de ‘A Favorita’ para o Vale a Pena Ver de novo

Rei do Gado irá substituir A Favorita. Trama de Benedito Ruy Barbosa volta ao ar na faixa de reprises pela terceira vez, após pegar carona no sucesso de Pantanal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 08:36

Rei do Gado irá substituir
Rei do Gado irá substituir "A Favorita" no Vale a Pena Ver de Novo Crédito: Reprodução/Globo
A Globo surpreendeu os telespectadores que acompanhavam a final de Pantanal, na noite desta sexta-feira, 8, com o anúncio da próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo. A emissora revelou que Rei do Gado irá substituir A Favorita.
Exibida originalmente entre 1996 e 1997, a trama de Benedito Ruy Barbosa volta ao ar na faixa de reprises pela terceira vez, após pegar carona no sucesso de Pantanal. A previsão de estreia é 31 de outubro.
A história narra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil, respectivamente, com criação de gado e plantações de café.
O elenco ainda tem nomes como Tarcísio Meira, Fábio Assunção, Glória Pires e Raul Cortez.

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