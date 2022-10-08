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Fim

Último capítulo de 'Pantanal' tem beijo gay; veja o que aconteceu

Depois de quase sete meses no ar, novela de Bruno Luperi ainda reservou surpresas no desfecho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 10:33

Zaquieu (Silvero Pereira) e Zoinho (Tommy Schiavo) em cena do último capítulo de 'Pantanal'
Zaquieu (Silvero Pereira) e Zoinho (Tommy Schiavo) em cena do último capítulo de 'Pantanal' Crédito: Reprodução/TV Globo
O último capítulo de "Pantanal" reservou fortes emoções para os telespectadores que acompanharam a novela nos quase sete meses em que ela foi exibida no horário nobre da Globo. A trama escrita por Bruno Luperi, um remake da obra de Benedito RuyBarbosa, exibida há 32 anos na extinta Manchete, teve um dos finais que não foi exibido em 1990: O beijo gay entre os peões vividos por Silvero Pereira e Thommy Schiavo. Eles se beijaram durante a festa do casamento coletivo na fazenda de Zé Leôncio.
Outro momento inédito foi a presença de Maria Bruaca no casamento. A personagem de Isabel Teixeira é quem avisa Zaquieu (Silvero Pereira) sobre o interesse de Zoinho. Quando o peão tira o o amigo de Alcides para dançar, ela cita um dos bordões mais populares da dramaturgia: "Tô certa ou tô errada?", sacudindo a pulseira tal como o icônico Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro" (1985).

ABAIXO OS DESFECHOS DOS PRINCIPAIS PERSONAGENS

JUMA e JOVE - (Alanis e Jesuíta Barbosa) - Com a morte de Zé Leôncio, Jove assumirá os negócios da família e Juma decide ajudar o companheiro vivendo para sempre na fazenda que era do sogro.
ZÉ LEÔNCIO (Marcos Palmeira) - Um dia depois da festa, Zé Leôncio acorda com uma forte dor no peito e, entre uma crise e outra, ele finalmente consegue ver a figura do pai na foto. O fazendeiro morre logo em seguida e fica frente a frente com seu pai. O Velho do Rio diz que de agora em diante, Zé Leôncio deve cuidar de seus filhos e netos, como ele fez durante todos esses anos. Ele vira o novo Véio do Rio.
FILÓ (Dira Paes) - Após a morte de Zé Leôncio, Filó assume os negócios da família e sofre pelos cantos com saudade do fazendeiro, que chegou a realizar o seu sonho de casamento, mas ele morre no dia seguinte à festa. Viúva, ela vai herdar uma "herança maldita" do marido: ela não consegue enxergar o Véio do Rio, que vai surgir passeando e conversando com os netos.
Casamento de Filó e José Leôncioc
Casamento de Filó e José Leôncioc Crédito: Reprodução/TV Globo
ZÉ LUCAS E IRMA (Irandhir Santos e Camila Morgado) - Zé Lucas e Irma terminam juntos, criando o filho da mulher com Trindade. Os dois tocam os projetos juntos como a escolinha da área. O filho mais velho de Zé Leôncio vira político.
TADEU E ZEFA (José Loreto e Paula Barbosa) - Dono da sonhada sela de prata e "filho do coração" de Zé Leôncio, Tadeu se casa com Zefa, grávida. O peão continua tocando a fazenda como o pai.
VÉIO DO RIO (Osmar Prado) - Ao encontrar o filho, ele passou o bastão de guardião do Pantanal. O ancião se transforma em sucuri pela última vez e desaparece.
Zé Leôncio abraça o Velho do Rio
Zé Leôncio abraça o Velho do Rio Crédito: Reprodução/TV Globo
TENÓRIO (Murilo Benício) - Depois de colecionar inimigos ao longo da vida, Tenório morreu após uma luta com Alcides. O vilão foi atravessado por uma zagaia e, enquanto agonizava na beira do rio, acaba sendo engolido pelo Véio do Rio em forma de sucuri.
BRUACA E ALCIDES (Isabel Teixeira e Juliano Cazarré) - Depois de muito sofrimento, Bruaca e Alcides se mudam e se tornam fazendeiros prósperos em Sarandi. Eles voltam para o casamento triplo na fazenda.
ZULEICA (Aline Borges) - Com a morte de Tenório, Zuleica decide cuidar da fazenda e prosperar os negócios da família no Pantanal. Os dois se aproximam na festa de casamento dos vizinhos e sócios, e tudo dá a entender que ali começava uma história de amor na novela. Mais uma.
Zuleica e Eugênio brindam o início de um novo relacionamento
Zuleica e Eugênio brindam o início de um novo relacionamento Crédito: Reprodução/TV Globo
ZAQUIEU - Ele aceita o convite do amigo Alcides para se mudar e ajudar o novo fazendeiro a cuidar das terras em Sarandi com Maria Bruaca. Antes disso, Zaquieu se envolve com um peão, com direito a beijinho na boca na festa de casamento.
MUDA E TIBÉRIO (Bella Campos e Guito) - Vingada com a morte de Tenório, Muda retoma o casamento com Tibério e, logo depois, ela fica grávida. Os dois ainda recebem a terra de Juma para começar a criar gado e ter a sua própria fazenda.
GUTA E MARCELO (Julia Dalavia e Lucas Leto) - O casal segue na fazenda cuidando dos negócios e do filho, Otávio.
Zé Leôncio é o novo Velho do Rio
Zé Leôncio é o novo Velho do Rio Crédito: Reprodução/TV Globo

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