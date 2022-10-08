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Separação

Arthur Aguiar se pronuncia após separação de Maíra Cardi

Ator compartilhou na rede social, nesta sexta-feira (07), uma foto ao lado da também ex-BBB
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 09:36

Arthur Aguiar com a esposa Maíra Cardi
Arthur Aguiar e Maíra Cardi Crédito: Instagram/@arthuraguiar
Arthur Aguiar se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do casamento com Maíra Cardi, nesta sexta-feira, 7, pelo Instagram. Campeão do BBB22, reality show da TV Globo, O ator e cantor compartilhou na rede social uma foto ao lado da também ex-BBB e empresária e da filha do casal, a pequena Sophia, 3, com um texto sobre família.
"Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos para sempre uma família. Como eu disse ontem, a última palavra vem de Deus", escreveu.
A publicação de Arthur rendeu vários comentários, tanto de amigos quanto de seguidores do artista. Entre eles, seu companheiro de reality show, o ator Douglas Silva. "A última palavra é sempre de Deus!", disse. Rodrigo Mussi, também participante do BBB22, e Gil do Vigor mostraram solidariedade usando emojis de coração.
"Vai ter volta. Isso é passageiro! Deus abençoe vocês", apostou uma seguidora de Arthur. "Vocês casaram, terminaram, voltaram e tentaram, não deu certo. Acontece muito, vida que segue. Que sejam felizes. E o mais importante, que sejam unidos pelo bem maior que uniu vocês, Sophia", pontuou uma fã.

ANÚNCIO DA SEPARAÇÃO

Na noite da última quinta-feira, Maíra Cardi usou a mesma rede social para dar a notícia da separação. Ela publicou uma foto antiga dos dois, da época em que estava grávida. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", disse ela, na legenda.
Não é a primeira vez que eles se separam. Casados desde 2017, a união tem idas e vindas. Em julho de 2020, Maíra contou ter descoberto cerca de 50 traições do ex-BBB. Eles se reconciliaram em outubro de 2021.

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