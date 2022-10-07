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Graciele Lacerda nega boato de que receberia sêmen do filho de Zezé

Nos stories do Instagram, capixaba revelou que o disse me disse "passou dos limites da imaginação" e contou que está em fase de implantação de espermatozoides para engravidar de Zezé
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Outubro de 2022 às 15:01

Graciele Lacerda negou o boato de que iria receber os espermatozoides do filho de Zezé
Graciele Lacerda negou o boato de que iria receber os espermatozoides do filho de Zezé Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial
Graciele Lacerda foi para as redes sociais nesta quinta-feira (6) negar o boato de que iria receber uma doação de espermatozoides de seu enteado, Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo e Zilu. A capixaba publicou uma sequência de stories dizendo que está chocada com o disse me disse. 
"De onde saiu a informação que vou pegar o esperma do Igor para fazer um filho? Meu Deus do Céu! Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desses. Fiquei chocada, passou dos limites da imaginação. Isso é doido", afirmou Graciele, no Instagram.
Na sequência, a esposa de Zezé revelou que seus embriões estão feitos há muito tempo e que, atualmente, está na fase de implantação para engravidar com os espermatozoides do marido.
"Os meus embriões já estão feitos há muito tempo. Estou na fase de implantação. Levei mais de dois anos para conseguir um banco de embriões. Tenho pouquíssimos óvulos por causa de vários fatores que não quero falar, porque não é o momento. Os embriões já foram feitos com os espermatozoides do Zezé. O processo que estou passando agora é de implantação", afirmou.

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