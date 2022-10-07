Graciele Lacerda nega boato de que receberia sêmen do filho de Zezé

Graciele Lacerda negou o boato de que iria receber os espermatozoides do filho de Zezé Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

Graciele Lacerda foi para as redes sociais nesta quinta-feira (6) negar o boato de que iria receber uma doação de espermatozoides de seu enteado, Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo e Zilu. A capixaba publicou uma sequência de stories dizendo que está chocada com o disse me disse.

"De onde saiu a informação que vou pegar o esperma do Igor para fazer um filho? Meu Deus do Céu! Deus tenha misericórdia dessas pessoas que falaram um absurdo desses. Fiquei chocada, passou dos limites da imaginação. Isso é doido", afirmou Graciele, no Instagram.

Na sequência, a esposa de Zezé revelou que seus embriões estão feitos há muito tempo e que, atualmente, está na fase de implantação para engravidar com os espermatozoides do marido.