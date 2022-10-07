Bombeira do ES recusa convite para reality de sobrevivência na TV Paga

Sucesso nas redes sociais - são mais de 50 mil seguidores no Instagram -, surfista, crosfiteira, capitão do corpo de bombeiros, mãe do Théo, especialista no que tange a salvamentos aquáticos... Passaríamos horas descrevendo as características (e qualidades) de Gabriela Andrade, a quinta convidada do "HZ Entrevista".

Apaixonada pelo mar, a Capitão dos Bombeiros no ES conta, durante o bate-papo, que fez o seu primeiro salvamento ainda adolescente, de forma amadora, enquanto participava de uma competição de surfe.

"Descobri ali um pouco da minha vocação. Hoje, sinto orgulho de ter sido a primeira mulher a fazer parte do grupo de salvamento do Corpo de Bombeiros. Venci esse desafio e consegui provar que a mulher pode estar onde ela quiser", destaca a oficial, que, entre outras funções, é instrutora de salva-vidas da corporação, ensinando o ofício a vários homens.

Seus vídeos de dicas para evitar afogamentos, principalmente infantil, viralizaram nas redes. O sucesso foi tanto, que ela chegou a ser convidada por um canal da TV Paga para participar de um reality show de sobrevivência na selva, onde os participantes precisam vencer os desafios sem roupa.