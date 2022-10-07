Bombeira do ES recusa convite para reality de sobrevivência na TV Paga

Sucesso nas redes sociais - são mais de 50 mil seguidores no Instagram -, surfista, crosfiteira, capitão do corpo de bombeiros, mãe do Théo, especialista no que tange a salvamentos aquáticos... Passaríamos horas descrevendo as características (e qualidades) de Gabriela Andrade, a quinta convidada do "HZ Entrevista".
Apaixonada pelo mar, a Capitão dos Bombeiros no ES conta, durante o bate-papo, que fez o seu primeiro salvamento ainda adolescente, de forma amadora, enquanto participava de uma competição de surfe.
"Descobri ali um pouco da minha vocação. Hoje, sinto orgulho de ter sido a primeira mulher a fazer parte do grupo de salvamento do Corpo de Bombeiros. Venci esse desafio e consegui provar que a mulher pode estar onde ela quiser", destaca a oficial, que, entre outras funções, é instrutora de salva-vidas da corporação, ensinando o ofício a vários homens.
Seus vídeos de dicas para evitar afogamentos, principalmente infantil, viralizaram nas redes. O sucesso foi tanto, que ela chegou a ser convidada por um canal da TV Paga para participar de um reality show de sobrevivência na selva, onde os participantes precisam vencer os desafios sem roupa.
"Estava quase tudo certo para assinar o contrato e tinha sido liberada, quando descobri que estava grávida do meu segundo filho. Então, esse projeto teve que ser adiado, pois as gravações da nova temporada seriam em outubro", enfatiza.