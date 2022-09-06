Dia do Sexo: "Brinquedos eróticos estimulam a vida sexual", diz sexóloga

O clima esquentou no videocast "HZ Entrevista". No balcão, a convidada Sirleide Stinguel, sexóloga, terapeuta sexual e colunista de "HZ", falou abertamente sobre sexo, desejo, fantasias e outros temas "picantes" para apimentar a relação. Tópicos perfeitos para esta terça-feira (6), quando se comemora do Dia do Sexo.