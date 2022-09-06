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Em "HZ Entrevista"

Dia do Sexo: "Brinquedos eróticos estimulam a vida sexual", diz sexóloga

Colunista de "HZ", que também é terapeuta sexual, conversou abertamente sobre temas considerados tabus, como sexo anal, cuckold, swing e exercícios para apimentar o sexo
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 06 de Setembro de 2022 às 16:38

Sexóloga Sirleide Stinguel participa da terceira edição do videocast
Sexóloga Sirleide Stinguel participa da terceira edição do videocast "HZ Entrevista" Crédito: Reprodução/HZ Entrevista
O clima esquentou no videocast "HZ Entrevista". No balcão, a convidada Sirleide Stinguel, sexóloga, terapeuta sexual e colunista de "HZ", falou abertamente sobre sexo, desejo, fantasias e outros temas "picantes" para apimentar a relação. Tópicos perfeitos para esta terça-feira (6), quando se comemora do Dia do Sexo.
Segundo Sirleide, para ter uma vida sexual plena, é preciso inovar, tirar a vida conjugal do lugar comum. "Brinquedinhos eróticos estimulam a vida sexual. Também é interessante fazer sexo em locais diferentes. Outra dica (especialmente para as mulheres) é fazer exercícios íntimos na área genital. Que tal também conhecer uma casa de swing, nem que seja para apenas assistir? É preciso pensar e conversar com o parceiro sobre desejo", esclarece.
Durante o bate-papo, assuntos polêmicos foram abordados, como exercícios sexuais para alcançar o prazer, a prática do cuckold, quando maridos fantasiam ver sua esposa com outros (muito em voga no Espírito Santo), swingsexo anal e ménage, ou relacionamento aberto e troca de casais. Vem com a gente pois "HZ Entrevista" está pra lá de "estimulante". 

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