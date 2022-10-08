Tom Brady estaria tendo dificuldade em aceitar o fim do casamento com Gisele

Gisele Bündchen e Tom Brady Crédito: Reuters/Folhapress

Uma fonte próxima a Tom Brady e Gisele Bündchen afirmou à revista People que o jogador de futebol americano estaria tendo dificuldade em aceitar o fim do casamento com a top model brasileira. O casal está enfrentando uma suposta crise no relacionamento desde de setembro e estaria conversando com um advogado sobre divórcio.

"É bastante óbvio que ele está sofrendo. Ele se sente muito magoado por ela", declarou a fonte, acrescentando que a modelo não mantém muito contato com Brady, com quem tem dois filhos, Vivian, 9, e Benjamin, 12.

Na última quinta-feira,6, Gisele foi vista limpando espiritualmente seu carro, para se livrar de qualquer energia negativa, com a ajuda de uma terapeuta holística, sem a aliança de casamento. As fotos foram compartilhadas pelo site Page Six.

A imprensa americana já havia divulgado que a modelo brasileira e o marido estariam vivendo em casas separadas depois de uma briga, mas agora também estariam tomando medidas para a separação legal.