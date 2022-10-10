Morre Edna Tralli, mãe do jornalista Cesar Tralli; causas são investigadas

O jornalista Cesar Tralli e a mãe Edna Tralli Crédito: Instagram/@cesartralli

Edna Tralli, mãe do jornalista Cesar Tralli, apresentador do Jornal Hoje da Rede Globo, morreu neste domingo, 9. O anúncio foi dado pela apresentadora Ticiane Pinheiro, mulher do jornalista, por meio de um story publicado no Instagram. "Vá em paz, sogrinha", escreveu Ticiane em uma publicação em que aparece ao lado de Edna. "Já estou com saudade do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor Te amarei para sempre", completou.

Por conta do período de luto, o jornalista ficará afastado das telinhas da Globo e da Globonews. A mãe de Tralli, Edna Vantini Tralli, 74, morreu em um acidente aéreo, ocorrido na represa de Jurumirim, em Paranapanema (a 261 km de SP), na tarde deste domingo (9). O companheiro de Edna, Euclides Brosch, 78, também morreu na queda.

De acordo com o boletim de ocorrência ao que o Uol teve acesso, Euclides pilotava o avião modelo Super Petrel LS100, que ficou com a parte dianteira completamente destruída. Na aeronave, cabiam apenas duas pessoas.

Segundo a Folha de S. Paulo, policiais foram acionados por volta das 16h14 sobre um acidente na represa de Jurumirim. Ao chegarem lá, encontraram os dois corpos já sem vida - Edna estava presa no avião e Euclides boiando nas águas da represa. Bombeiros retiraram os corpos, e ambos foram levados para o IML (Instituto Médico Legal) de Avaré para identificação.

O boletim de ocorrência não informava um tempo ruim para voo. As circunstâncias em que o acidente ocorreu serão investigadas pela Polícia Civil do interior paulista. Segundo uma amiga da família, o enterro foi nesta segunda (10), às 13h.

Homenagens na família

Rafaella Justus, filha da apresentadora e enteada do jornalista, também prestou uma homenagem na rede social. Em uma postagem em que apareceu ao lado da avó, Rafa escreveu: "Pensa em uma mulher de coração gigante, que não arruma intriga, que é super amorosa e que é uma super vó. Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu".

Ela ainda disse que foi um privilégio conviver com Edna, que a ensinou tanto. "Me despedir assim, do nada, foi muito difícil para mim. Estou sentindo muito a sua falta já", completou Rafaella, chamando a avó de sua "fada madrinha".