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Ludmilla sente fortes dores em show de Curitiba e é levada para hospital

A cantora foi direto para o hospital neste domingo, 9, após sentir fortes dores abdominais. Ela afirma se sentir melhor após medicação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 13:47

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/ @ludmilla
Ludmilla precisou ser encaminhada para um hospital em Curitiba neste domingo, 9, após sentir fortes dores durante seu show. Apesar das dores, a cantora realizou a apresentação até o final. Nos stories que mantém Instagram, a artista garantiu que já está bem e explicou que estava com cálculo renal. "Galera, saí do palco direto para o hospital aqui em Curitiba. Graças a Deus não é nada grave", iniciou. "Resumindo um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga", brincou. Posteriormente, Ludmilla tranquilizou os fãs e mostrou que já havia sido liberada. "Estou me sentindo bem melhor. Já estou bem e jantando no quarto", concluiu a cantora.
A cantora Ludmilla saiu do palco direto para o hospital
A cantora Ludmilla saiu do palco direto para o hospital Crédito: Instagram/@ludmilla

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