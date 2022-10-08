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Justin Bieber rompe amizade com Kanye West após rapper criticar Hailey

Cantores sempre foram amigos, mas estariam estremecidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Outubro de 2022 às 13:15

Os cantores Justin Bieber e Kanye West, e Hailey, esposa de Justin -
Os cantores Justin Bieber e Kanye West, e Hailey, esposa de Justin - Crédito: Montagem/AFP
Parece que a amizade de Justin Bieber, 28, e Kanye West, 45, chegou ao fim depois que o rapper criticou a mulher do canadense, Hailey, por ela ter tomado partido contra ele em uma briga pública.
Fontes disseram ao TMZ que Bieber não gostou de ver sua esposa virar alvo de West. Depois de um desfile em que ele ostentou uma camiseta com os dizeres "Vidas Brancas Importam", a editora de moda Gabriella Karefa-Johnson fez críticas ao comportamento de West, e Hailey ficou ao lado dela.
De acordo com o site, Kanye West chamou ela de "Hailey enxerida" e depois enviou uma mensagem direta a Bieber: "Dê um jeito na sua garota antes que eu fique puto. Você deveria ser meu amigo".
Fontes afirmam que agora a situação está insustentável. Em 2020, em plena pandemia e no auge dos surtos de West, Hailey e Bieber estiveram com ele para dar forças em seu rancho onde permanecia sozinho.

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