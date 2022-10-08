Justin Bieber rompe amizade com Kanye West após rapper criticar Hailey

Os cantores Justin Bieber e Kanye West, e Hailey, esposa de Justin - Crédito: Montagem/AFP

Parece que a amizade de Justin Bieber, 28, e Kanye West, 45, chegou ao fim depois que o rapper criticou a mulher do canadense, Hailey, por ela ter tomado partido contra ele em uma briga pública.

Fontes disseram ao TMZ que Bieber não gostou de ver sua esposa virar alvo de West. Depois de um desfile em que ele ostentou uma camiseta com os dizeres "Vidas Brancas Importam", a editora de moda Gabriella Karefa-Johnson fez críticas ao comportamento de West, e Hailey ficou ao lado dela.

De acordo com o site, Kanye West chamou ela de "Hailey enxerida" e depois enviou uma mensagem direta a Bieber: "Dê um jeito na sua garota antes que eu fique puto. Você deveria ser meu amigo".