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Chegou ao fim

Mariana Bridi e Rafael Cardoso se separam após 15 anos de casamento

A influenciadora comunicou o fim da relação e pediu respeito ao momento delicado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 09:32

Mariana Bridi e Rafael Cardoso se separam
Mariana Bridi e Rafael Cardoso se separam Crédito: Instagram / @rafaelcardoso9
Mariana Bridi usou seu perfil do Instagram na noite deste domingo, 4 para anunciar a separação do ator Rafael Cardoso após 15 anos de casamento. A influenciadora pediu a "compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado" para ela e seus filhos. Mariana e Cardoso são pais de Aurora, com 7 anos, e Valentim, 4.
"Nos últimos dias, eu estava digerindo a situação que estou vivendo e não gostaria de ter que falar neste momento tão íntimo Mas como a informação tornou-se pública, em respeito às pessoas que me acompanham, eu confirmo que depois de 15 anos de casamento, Rafael Cardoso e eu não somos mais um casal", iniciou o texto.
"Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar este momento tão delicado para mim e meus filhos", completou Mariana Bridi.
Mariana Bridi e Rafael Cardoso se separam
Mariana Bridi e Rafael Cardoso se separam Crédito: Instagram/@maribridicardoso

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