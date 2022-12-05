Pai de Pétala detona Record TV e deseja saída da filha de A Fazenda: "Inferno"

Altemir Barreiros criticou A Fazenda no Instagram e deseja saída de Pétala do reality Crédito: Instagram/@paibarreiros

Altemir Barreiros, que ficou conhecido por roubar uma joalheria em São Paulo, em 2011, publicou diversos vídeos criticando a Record TV. Após a saída conturbada de Deolane Bezerra, neste domingo (4), de A Fazenda 14, o “Pai Barreiros” disse que a emissora não é digna de entrar nos lares cristãos e afirmou que o programa é parcial e manipulador.

“Embora você ache que seja digna de entrar nos lares brasileiros, nos lares cristãos, não. Você é um lixo que tem que ser exterminado da face da terra, isso não é TV, isso é o próprio inferno em pessoa. Se eu soubesse que a Record seria esse lixo que demonstrou ser nesse programa, manipulado, nesse programa parcial, não teria deixado minha filha participar”, falou Altemir nos stories do Instagram.

O pai de Pétala ainda postou que está tomando as medidas necessárias para tirar a filha do reality rural da Record TV. Já a mãe da peoa, Nice Barreiros, publicou alguns registros - sem mostrar o rosto - de Valentina, irmã mais nova da empresária, internada em um hospital. "Ela está vomitando muito, vai fazer alguns exames e tomar um remedinho na veia", disse Nice.

é a irmãzinha da Pétala. pic.twitter.com/KjDPLOCiDi — Adrielle ? (@adrielletuitta) December 5, 2022

Nas redes sociais, Yanka Barreiros, a outra irmã de Pétala, afirmou que a internação de Valentina não tem a ver com as polêmicas do reality show. “A Valentina está no hospital porque está vomitando muito, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com reality", escreveu no Twitter.

A Valentina está no hospital pq ta vomitando muito, pelo amor de Deus né, não tem nada a ver com reality!! — Yanka ? (@a7yankaofc) December 5, 2022

SAÍDA DE DEOLANE

Na manhã deste domingo (4), irmãs de Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra, enviaram um carro de som próximo à sede de "A Fazenda 2022" (RecordTV) pedindo que a peoa tocasse o sino pois a mãe delas estava internada num hospital de São Paulo. No Twitter, o perfil oficial da viúva de MC Kevin (1998-2021) confirmou a saída da peoa: "A Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra".