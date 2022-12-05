A Fazenda: Após saída de Deolane, Pétala, Moranguinho e Bia cogitam desistir

A saída da influenciadora Deolane Bezerra de “A Fazenda”, neste domingo (4), está dando o que falar não apenas do lado de fora do reality, mas também dentro da sede. É que as aliadas da peoa, Pétala Barreiros, Moranguinho e Bia Miranda também estão cogitando deixar o programa.
Em bate papo com Bia, Pétala fez um apelo aos fãs caso decida sair. Ela pediu que as pessoas comprassem os produtos de sua marca para conseguir pagar a multa estabelecida no contrato com a Record TV. "Galera, entrem aí no meu Instagram e comprem, porque eu vou ter uma multa para pagar", disse Barreiros.
Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, foi a primeira entre as três amigas a receber atendimento médico. A mulher de Naldo Benny ficou um pouco mais de um hora com a produção do reality, deixando inclusive os peões do Grupo B preocupados. Ao retornar, a dançarina foi sucinta nas palavras durante uma breve conversa com Pétala.
"O que você tá fazendo aqui?", perguntou Pétala, achando que a amiga iria desistir do reality. "Vocês vão também, e depois a gente conversa", falou Moranguinho. Pétala continuou indagando: "Mas eu preciso saber". Moranguinho responde: "Eu não posso falar muito, mas, assim, a gente pode tocar (o sino) a hora que a gente quiser. Então era melhor eu ir e voltar e vocês fazerem o mesmo, e aí a gente vê o que faz", disse a mulher de Naldo.
A dançarina ainda revelou ter visto um vídeo de Deolane falando com a família. "Dela, falando com a família", disse a peoa para Pétala.
Na manhã deste domingo (4), irmãs de Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra, enviaram um carro de som próximo à sede de "A Fazenda 2022" (RecordTV) pedindo que a peoa tocasse o sino. No Twitter, o perfil oficial da viúva de MC Kevin (1998-2021) confirmou a saída da peoa: "A Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra".