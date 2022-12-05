A Fazenda: Após saída de Deolane, Pétala, Moranguinho e Bia cogitam desistir

Pétala, Moranguinho e Bia Miranda cogitam desistir de A Fazenda Crédito: Reprodução/Record TV

A saída da influenciadora Deolane Bezerra de “A Fazenda”, neste domingo (4) , está dando o que falar não apenas do lado de fora do reality, mas também dentro da sede. É que as aliadas da peoa, Pétala Barreiros, Moranguinho e Bia Miranda também estão cogitando deixar o programa.

Em bate papo com Bia, Pétala fez um apelo aos fãs caso decida sair. Ela pediu que as pessoas comprassem os produtos de sua marca para conseguir pagar a multa estabelecida no contrato com a Record TV. "Galera, entrem aí no meu Instagram e comprem, porque eu vou ter uma multa para pagar", disse Barreiros.

Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, foi a primeira entre as três amigas a receber atendimento médico. A mulher de Naldo Benny ficou um pouco mais de um hora com a produção do reality, deixando inclusive os peões do Grupo B preocupados. Ao retornar, a dançarina foi sucinta nas palavras durante uma breve conversa com Pétala.

"O que você tá fazendo aqui?", perguntou Pétala, achando que a amiga iria desistir do reality. "Vocês vão também, e depois a gente conversa", falou Moranguinho. Pétala continuou indagando: "Mas eu preciso saber". Moranguinho responde: "Eu não posso falar muito, mas, assim, a gente pode tocar (o sino) a hora que a gente quiser. Então era melhor eu ir e voltar e vocês fazerem o mesmo, e aí a gente vê o que faz", disse a mulher de Naldo.

A dançarina ainda revelou ter visto um vídeo de Deolane falando com a família. "Dela, falando com a família", disse a peoa para Pétala.

Moranguinho disse que a produção mostrou o vídeo da Deolane pra ela (acho que dela no hospital com a mae) #AFazenda



pic.twitter.com/KXZpvqPyNJ — Dantas (@Dantinhas) December 4, 2022