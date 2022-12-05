Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • A Fazenda: Após saída de Deolane, Pétala, Moranguinho e Bia cogitam desistir
Reality Show

A Fazenda: Após saída de Deolane, Pétala, Moranguinho e Bia cogitam desistir

Aliadas da advogada no reality da Record TV receberam atendimento médico. Moranguinho afirma ter visto um vídeo de Deolane falando com a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 08:39

Pétala, Moranguinho e Bia Miranda cogitam desistir de A Fazenda
Pétala, Moranguinho e Bia Miranda cogitam desistir de A Fazenda Crédito: Reprodução/Record TV
A saída da influenciadora Deolane Bezerra de “A Fazenda”, neste domingo (4), está dando o que falar não apenas do lado de fora do reality, mas também dentro da sede. É que as aliadas da peoa, Pétala Barreiros, Moranguinho e Bia Miranda também estão cogitando deixar o programa.
Em bate papo com Bia, Pétala fez um apelo aos fãs caso decida sair. Ela pediu que as pessoas comprassem os produtos de sua marca para conseguir pagar a multa estabelecida no contrato com a Record TV. "Galera, entrem aí no meu Instagram e comprem, porque eu vou ter uma multa para pagar", disse Barreiros.
Ellen Cardoso, conhecida como Moranguinho, foi a primeira entre as três amigas a receber atendimento médico. A mulher de Naldo Benny ficou um pouco mais de um hora com a produção do reality, deixando inclusive os peões do Grupo B preocupados. Ao retornar, a dançarina foi sucinta nas palavras durante uma breve conversa com Pétala.
"O que você tá fazendo aqui?", perguntou Pétala, achando que a amiga iria desistir do reality. "Vocês vão também, e depois a gente conversa", falou Moranguinho. Pétala continuou indagando: "Mas eu preciso saber". Moranguinho responde: "Eu não posso falar muito, mas, assim, a gente pode tocar (o sino) a hora que a gente quiser. Então era melhor eu ir e voltar e vocês fazerem o mesmo, e aí a gente vê o que faz", disse a mulher de Naldo.
A dançarina ainda revelou ter visto um vídeo de Deolane falando com a família. "Dela, falando com a família", disse a peoa para Pétala.
Na manhã deste domingo (4), irmãs de Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra, enviaram um carro de som próximo à sede de "A Fazenda 2022" (RecordTV) pedindo que a peoa tocasse o sino. No Twitter, o perfil oficial da viúva de MC Kevin (1998-2021) confirmou a saída da peoa: "A Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra".

Veja Também

Deolane encontra a mãe no hospital e chora após deixar 'A Fazenda'

Adriano Imperador se separa após 24 dias de casamento, diz jornal

Anitta conta que foi diagnosticada com EBV, que pode causar esclerose múltipla

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Fazenda Famosos Reality show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados