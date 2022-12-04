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Peoa fora

Deolane encontra a mãe no hospital e chora após deixar 'A Fazenda'

Perfil oficial da peoa confirmou saída; pela manhã, irmãs da advogada usaram até carro de som pedindo para que ela tocasse o sino
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 15:02

Deolane deixa a fazenda e encontra mãe na UTI de hospital
Advogada Deolane deixa a fazenda e encontra mãe na UTI de hospital Crédito: Reprodução/Instagram
SÃO PAULO, SP - Deolane Bezerra encontrou a mãe no hospital após deixar, neste domingo (4), A Fazenda 2022 (RecordTV) e chorou.
O perfil oficial da advogada no Twitter confirmou a saída da peoa: "A Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe Solange Bezerra".
Eles ainda explicaram que a Solange está internada na UTI do Hospital São Luiz, recebendo a assistência necessária.
Na manhã deste domingo (4), Dayanne e Daniele Bezerra, irmãs de Deolane, enviaram um carro de som próximo à sede de "A Fazenda 2022" (RecordTV) pedindo que a peoa tocasse o sino. No início da tarde, Daniele disse que a advogada já havia deixado o programa.
"Conseguimos, Deolane já saiu de dentro da sede da Record. Eu estou reunida aqui com o pessoal que tá vindo correndo, e daqui a pouco eu falo mais com vocês. Ela já saíu, ela não tá mais aí dentro", explicou nos Stories do Instagram.
O perfil oficial da advogada no Twitter confirmou a saída da peoa: "A Dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe Solange Bezerra".

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