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Shakira nega rumores de que estaria se relacionando com instrutor de surf

Cantora enviou comunicado à imprensa pedindo respeito após seu divórcio com Piqué
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 14:47

A cantora colombiana Shakira
A cantora colombiana Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira
Segundo reportagem do El País, Shakira enviou um comunicado à agência de notícias EFE pedindo para que a imprensa pare de especular sobre sua vida amorosa e respeite seu momento após o divórcio com Piqué. A nota vai de encontro após o jornalista Jordi Martin, do programa El Gordo y Flaca, dizer que a artista estaria começando um novo caso de amor com seu instrutor de surf.
"Por respeito aos meus filhos e ao momento vulnerável que eles estão passando, peço à mídia que pare com as especulações. Não tenho nenhum parceiro e nenhuma ilusão a não ser me dedicar inteiramente aos meus filhos e ao seu bem-estar", pediu Shakira

Shakira e Piqué assinam divórcio

O El País também noticiou que o ex-casal assinou o divórcio presencialmente, em Barcelona, na Espanha, no dia 1 de dezembro. O ex-casal compareceu no Tribunal de Primeira Instância e Família de Barcelona acompanhado das suas respectivas equipes jurídicas e se encontraram apenas dentro do tribunal. Houve também a assinatura do acordo sobre a guarda dos filhos, Milan, 9 anos e Sasha, 7 anos.

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