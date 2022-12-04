Shakira nega rumores de que estaria se relacionando com instrutor de surf

A cantora colombiana Shakira Crédito: Reprodução/Instagram @shakira

Segundo reportagem do El País, Shakira enviou um comunicado à agência de notícias EFE pedindo para que a imprensa pare de especular sobre sua vida amorosa e respeite seu momento após o divórcio com Piqué. A nota vai de encontro após o jornalista Jordi Martin, do programa El Gordo y Flaca, dizer que a artista estaria começando um novo caso de amor com seu instrutor de surf.

"Por respeito aos meus filhos e ao momento vulnerável que eles estão passando, peço à mídia que pare com as especulações. Não tenho nenhum parceiro e nenhuma ilusão a não ser me dedicar inteiramente aos meus filhos e ao seu bem-estar", pediu Shakira

Shakira e Piqué assinam divórcio