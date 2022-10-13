Música

MTV EMA 2022: Anitta e Shakira disputam prêmio de Melhor Artista Latino

Harry Styles lidera indicações do prêmio, que será transmitido ao vivo no dia 13 de novembro pela MTV e Pluto TV
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 09:15

Anitta durante performance no MTV VMA's 2022
Anitta durante performance no MTV VMA's 2022 Crédito: REUTERS/Brendan/Folhapress
Após vencer o VMA 2022, Anitta pode levar mais um prêmio em 2022. A cantora foi indicada ao MTV EMA 2022 na categoria “Melhor Artista Latino”. Para ganhar o prêmio, a brasileira precisa vencer nomes como Shakira, J Balvin e Rosalía na votação popular aberta no site oficial.
O anúncio dos indicados foi feito nesta quarta-feira (12), com Harry Styles liderando as indicações (sete, incluindo “Artista do Ano”, “Música do Ano” e “Clipe do Ano”). Taylor Swift segue de perto com seis indicações, incluindo “Artista do Ano”, “Melhor Artista Pop” e nova categoria do EMA, “Melhor Clipe em Formato Longo”. Nicki Minaj e Rosalía receberam cinco indicações, incluindo “Música do Ano” e “Artista do Ano”.
Este ano o prêmio conta ainda com 17 indicados estreantes na premiação, incluindo Chencho Corleone (2), Gayle (2) e Stephen Sanchez (2), além de primeiras indicações para Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker, Wet Leg e outros.
O MTV EMA 2022 vai acontecer este ano em Düsseldorf, na Alemanha. Essa será a sexta vez que o país recebe o evento. O EMA será transmitido no dia 13 de novembro, a partir das 21h, na MTV e na Pluto TV, serviço de streaming gratuito da Paramount.

CONFIRA A LISTA DE INDICADOS

  • MÚSICA DO ANO
  • Bad Bunny, Chencho Corleone -- Me Porto Bonito
  • Harry Styles -- As It Was
  • Jack Harlow -- First Class
  • Lizzo -- About Damn Time
  • Nicki Minaj -- Super Freaky Girl
  • ROSALÍA -- DESPECHÁ

  • CLIPE DO ANO
  • BLACKPINK -- Pink Venom
  • Doja Cat -- Woman
  • Harry Styles -- As It Was
  • Kendrick Lamar -- The Heart Part 5
  • Nicki Minaj - Super Freaky Girl
  • Taylor Swift -- All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

  • ARTISTA DO ANO
  • Adele
  • Beyoncé
  • Harry Styles
  • Nicki Minaj
  • ROSALÍA
  • Taylor Swift

  • MELHOR COLLAB
  • Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito
  • David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)
  • DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE
  • Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie
  • Post Malone with Doja Cat - I Like You (A Happier Song)
  • Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito
  • Tiësto & Ava Max - The Motto

  • MELHOR LIVE
  • Coldplay
  • Ed Sheeran
  • Harry Styles
  • Kendrick Lamar
  • Lady Gaga
  • The Weeknd

  • MELHOR ARTISTA POP
  • Billie Eilish
  • Doja Cat
  • Ed Sheeran
  • Harry Styles
  • Lizzo
  • Taylor Swift

  • ARTISTA REVELAÇÃO
  • Baby Keem
  • Dove Cameron
  • GAYLE
  • SEVENTEEN
  • Stephen Sanchez
  • Tems

  • MELHOR K-POP
  • BLACKPINK
  • BTS
  • ITZY
  • LISA
  • SEVENTEEN
  • TWICE

  • MELHOR ARTISTA LATINO
  • Anitta
  • Bad Bunny
  • Becky G
  • J Balvin
  • ROSALÍA
  • Shakira

  • MELHOR ARTISTA ELETRÔNICO
  • Calvin Harris
  • David Guetta
  • DJ Snake
  • Marshmello
  • Swedish House Mafia
  • Tiësto

  • MELHOR ARTISTA DE HIP HOP
  • Drake
  • Future
  • Jack Harlow
  • Kendrick Lamar
  • Lil Baby
  • Megan Thee Stallion
  • Nicki Minaj

  • MELHOR ARTISTA DE ROCK
  • Foo Fighters
  • Liam Gallagher
  • Måneskin
  • Muse
  • Red Hot Chili Peppers
  • The Killers

  • MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO
  • Gorillaz
  • Imagine Dragons
  • Panic! At The Disco
  • Tame Impala
  • Twenty One Pilots
  • YUNGBLUD

  • MELHOR ARTISTA DE R&B
  • Chlöe
  • Givēon
  • H.E.R.
  • Khalid
  • Summer Walker
  • SZA

  • MELHOR VÍDEO CLIPE EM FORMATO LONGO
  • Foo Fighters - Studio 666
  • ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)
  • Stormzy -- Mel Made Me Do It
  • Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London
  • Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)”

  • CLIPE POR UMA CAUSA
  • Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)
  • Kendrick Lamar - The Heart Part 5
  • Latto - P*ssy
  • Lizzo - About Damn Time
  • Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)
  • Stromae - Fils de joie

  • MELHORES FÃS
  • BLACKPINK
  • BTS
  • Harry Styles
  • Lady Gaga
  • Nicki Minaj
  • Taylor Swift

  • MELHOR ARTISTA PUSH
  • Nessa Barrett
  • SEVENTEEN
  • Mae Muller
  • GAYLE
  • Shenseea
  • Omar Apollo
  • Wet Leg
  • Muni Long
  • Doechii
  • Saucy Santana
  • Stephen Sanchez
  • JVKE

  • MELHOR PERFORMANCE NO METAVERSO
  • BLACKPINK The Virtual | PUBG 
  • BTS | Minecraft
  • Charli XCX | Roblox
  • Justin Bieber -- An Interactive Virtual Experience | Wave
  • Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Veja Também

Grammy 2022: Anitta, Luísa Sonza e Caetano Veloso estão entre os indicados

John Legend quer fazer música com Anitta e a chama de 'talentosa para caramba'

Anitta afirma que nunca mais se apresentará no Rock In Rio

