MTV EMA 2022: Anitta e Shakira disputam prêmio de Melhor Artista Latino

Após vencer o VMA 2022, Anitta pode levar mais um prêmio em 2022. A cantora foi indicada ao MTV EMA 2022 na categoria “Melhor Artista Latino”. Para ganhar o prêmio, a brasileira precisa vencer nomes como Shakira, J Balvin e Rosalía na votação popular aberta no site oficial.
O anúncio dos indicados foi feito nesta quarta-feira (12), com Harry Styles liderando as indicações (sete, incluindo “Artista do Ano”, “Música do Ano” e “Clipe do Ano”). Taylor Swift segue de perto com seis indicações, incluindo “Artista do Ano”, “Melhor Artista Pop” e nova categoria do EMA, “Melhor Clipe em Formato Longo”. Nicki Minaj e Rosalía receberam cinco indicações, incluindo “Música do Ano” e “Artista do Ano”.
Este ano o prêmio conta ainda com 17 indicados estreantes na premiação, incluindo Chencho Corleone (2), Gayle (2) e Stephen Sanchez (2), além de primeiras indicações para Dove Cameron, Doechii, Baby Keem, Kim Petras, Mae Muller, Saucy Santana, Shenseea, Summer Walker, Wet Leg e outros.
O MTV EMA 2022 vai acontecer este ano em Düsseldorf, na Alemanha. Essa será a sexta vez que o país recebe o evento. O EMA será transmitido no dia 13 de novembro, a partir das 21h, na MTV e na Pluto TV, serviço de streaming gratuito da Paramount.
CONFIRA A LISTA DE INDICADOS
- MÚSICA DO ANO
- Bad Bunny, Chencho Corleone -- Me Porto Bonito
- Harry Styles -- As It Was
- Jack Harlow -- First Class
- Lizzo -- About Damn Time
- Nicki Minaj -- Super Freaky Girl
- ROSALÍA -- DESPECHÁ
- CLIPE DO ANO
- BLACKPINK -- Pink Venom
- Doja Cat -- Woman
- Harry Styles -- As It Was
- Kendrick Lamar -- The Heart Part 5
- Nicki Minaj - Super Freaky Girl
- Taylor Swift -- All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)
- ARTISTA DO ANO
- Adele
- Beyoncé
- Harry Styles
- Nicki Minaj
- ROSALÍA
- Taylor Swift
- MELHOR COLLAB
- Bad Bunny, Chencho Corleone - Me Porto Bonito
- David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)
- DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - STAYING ALIVE
- Megan Thee Stallion & Dua Lipa - Sweetest Pie
- Post Malone with Doja Cat - I Like You (A Happier Song)
- Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito
- Tiësto & Ava Max - The Motto
- MELHOR LIVE
- Coldplay
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- The Weeknd
- MELHOR ARTISTA POP
- Billie Eilish
- Doja Cat
- Ed Sheeran
- Harry Styles
- Lizzo
- Taylor Swift
- ARTISTA REVELAÇÃO
- Baby Keem
- Dove Cameron
- GAYLE
- SEVENTEEN
- Stephen Sanchez
- Tems
- MELHOR K-POP
- BLACKPINK
- BTS
- ITZY
- LISA
- SEVENTEEN
- TWICE
- MELHOR ARTISTA LATINO
- Anitta
- Bad Bunny
- Becky G
- J Balvin
- ROSALÍA
- Shakira
- MELHOR ARTISTA ELETRÔNICO
- Calvin Harris
- David Guetta
- DJ Snake
- Marshmello
- Swedish House Mafia
- Tiësto
- MELHOR ARTISTA DE HIP HOP
- Drake
- Future
- Jack Harlow
- Kendrick Lamar
- Lil Baby
- Megan Thee Stallion
- Nicki Minaj
- MELHOR ARTISTA DE ROCK
- Foo Fighters
- Liam Gallagher
- Måneskin
- Muse
- Red Hot Chili Peppers
- The Killers
- MELHOR ARTISTA ALTERNATIVO
- Gorillaz
- Imagine Dragons
- Panic! At The Disco
- Tame Impala
- Twenty One Pilots
- YUNGBLUD
- MELHOR ARTISTA DE R&B
- Chlöe
- Givēon
- H.E.R.
- Khalid
- Summer Walker
- SZA
- MELHOR VÍDEO CLIPE EM FORMATO LONGO
- Foo Fighters - Studio 666
- ROSALÍA - MOTOMAMI (ROSALÍA TikTok LIVE Performance)
- Stormzy -- Mel Made Me Do It
- Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London
- Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)”
- CLIPE POR UMA CAUSA
- Ed Sheeran - 2step (feat. Lil Baby)
- Kendrick Lamar - The Heart Part 5
- Latto - P*ssy
- Lizzo - About Damn Time
- Sam Smith - Unholy (feat. Kim Petras)
- Stromae - Fils de joie
- MELHORES FÃS
- BLACKPINK
- BTS
- Harry Styles
- Lady Gaga
- Nicki Minaj
- Taylor Swift
- MELHOR ARTISTA PUSH
- Nessa Barrett
- SEVENTEEN
- Mae Muller
- GAYLE
- Shenseea
- Omar Apollo
- Wet Leg
- Muni Long
- Doechii
- Saucy Santana
- Stephen Sanchez
- JVKE
- MELHOR PERFORMANCE NO METAVERSO
- BLACKPINK The Virtual | PUBG
- BTS | Minecraft
- Charli XCX | Roblox
- Justin Bieber -- An Interactive Virtual Experience | Wave
- Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox