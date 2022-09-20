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John Legend quer fazer música com Anitta e a chama de 'talentosa para caramba'

Novo disco do astro americano tem mesmo produtor-executivo do 'Versions of Me', o último álbum da brasileira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 13:00

Os cantores John Legend e Anitta
Os cantores John Legend e Anitta Crédito: Foto: Divulgação
John Legend acaba de lançar um disco chamado "Legend". Seu oitavo álbum de estúdio tem 24 faixas e foi dividido ao meio, com um pedaço dançante e outro mais introspectivo.
Legend tem um currículo extenso. O astro americano conquistou 12 troféus no Grammy, um Oscar, um Tony e uma estatueta no Emmy -e até já cantou numa música de um artista brasileiro. É dele a voz da faixa "In My Mind", de Alok, lançada no ano passado, que mistura o jeitão romântico do cantor com música eletrônica.
Mas ele quer ir além e gravar com outra estrela brasileira. "Eu e Anitta trabalhamos com o mesmo produtor nos nossos últimos álbuns. Acho ela uma artista talentosa para caramba. Eu vou conversar sobre isso com o Ryan. Ele tem falado dela faz um tempo. Acho que seria legal nós cantarmos juntos", disse Legend, em entrevista à Folha.
O homem de quem ele fala é Ryan Tedder, que foi produtor-executivo do disco "Legend" e de "Versions of Me", último álbum de Anitta, em que ela canta em inglês.
Anitta tem avançado na sua tão desejada carreira internacional. Depois de explodir no TikTok com "Envolver" no começo do ano e escalar ao topo do Spotify mundial, ela lançou uma parceria com a rapper Missy Elliott, ganhou uma estátua no Madame Tussauds, fez show no Coachella e venceu o prêmio de melhor clipe de música latina no VMA.
Legend seria só mais um na lista de parcerias com americanos que Anitta tem. Ela já cantou, por exemplo com Cardi B, Khalid, a rapper Saweetie e até Madonna.

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