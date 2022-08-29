VMA 2022: Anitta traz prêmio inédito para o Brasil

Anitta ao receber o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina no MTV VMA's 2022 Crédito: REUTERS/Brendan/Folhapress

Anitta é a primeira artista solo brasileira a ganhar um Video Music Awards (VMA) no domingo, 28. A cantora, de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, levou o prêmio de Melhor Clipe De Música Latina da premiação da MTV com o hit Envolver na edição deste ano.

A cantora também se apresentou no palco minutos antes de ser premiada. "Eu comecei fazendo um ritmo que por muitos anos era um crime. Eu nasci e fui criada no gueto do Brasil. Para quem nasceu lá, nós nunca poderíamos pensar que isso era possível. Muito obrigada", disse Anitta, que ressaltou a presença do Brasil pela primeira vez no palco e agradeceu aos fãs.

Em março deste ano, a música Envolver chegou ao topo do Spotify Global. O single em espanhol da cantora se tornou a música mais ouvida no mundo com mais de 6,3 milhões de reproduções.

No Brasil, nenhum outro cantor chegou nesse lugar na plataforma. Anitta ultrapassou Karol G e Kali Uchis que conseguiram chegar ao Top 2. O que torna o feito da cantora ainda mais inédito é o fato de ser uma canção solo.

A música foi composta por ela em parceria de Julio M. Gonzales Tavarez, Freddy Montalvo e José Carlos Cruz.