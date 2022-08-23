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Polêmica

Bolsonaro ironiza Anitta após publicação e cantora rebate com montagem; entenda

Artista publicou foto da mão do político com 'colas' para entrevista desta segunda (22) no "Jornal Nacional"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 15:30

A cantora Anitta (29) foi uma das celebridades que comentaram a entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) concedida ao "Jornal Nacional" (Globo) na noite desta segunda-feira (22). De início, ela compartilhou uma foto da mão do político, que tinha escrito as palavras "Nicarágua", "Argentina", "Colômbia" e "Dário Messer", como uma espécie de "cola".
Montagem do presidente Jair Bolsonaro e a cantora Anitta
Montagem do presidente Jair Bolsonaro e a cantora Anitta Crédito: Reprodução/ Montagem Twitter
Pouco tempo após o tuíte da cantora, o presidente compartilhou um print da publicação (que acumula 800 mil curtidas) em seu perfil do Instagram e escreveu: "Obrigado, Anitta. Se possível, pesquisem sobre os temas". Depois disso, a cantora apagou o primeiro tuíte e compartilhou uma montagem.
"Traduzindo o que tava escrito porque tava meio ilegível", escreveu ela na legenda do tuíte. Na montagem estava escrito: "Mentir", "Roubar obra do Lula", "Defender corrupto no MEC (Ministério da Educação)" e "Negar desmatamento". O tuíte já tem mais de 193 mil curtidas.
Em seguida, ela compartilhou outra montagem da mão do político. A foto era de Alessandro Molon, candidato ao cargo de deputado federal, e tinha escrito "Lula 13, Molon 400". "Cola aí", disse o político na legenda. "Eu colando no dia de votar", completou Anitta.
Após a entrevista, o candidato à reeleição fez algumas publicações em seu perfil do Instagram. Em uma delas, ele aparece ao lado de uma televisão ligada no canal SBT. "Bastidores Rede Globo. Boa noite a todos!", escreveu ele na legenda da publicação. "Curso de deboche", respondeu uma internauta.

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