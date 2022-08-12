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"El Que Espera": Anitta e Maluma lançam clipe em clima hollywoodiano; assista

Vídeo da parceria era um dos mais aguardados pelos fãs; canção faz parte do álbum "Versions Of Me (Deluxe)"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 11:24

Anitta e Maluma interpretam um casal de atores que vivem um romance em 'El Que Espera'
Anitta e Maluma interpretam um casal de atores que vivem um romance em 'El Que Espera' Crédito: Reprodução/ YouTube/Anitta
A cantora Anitta e o músico colombiano Maluma lançaram o clipe de "El Que Espera" nesta quinta-feira (11). Um dos mais aguardados pelos fãs, o vídeo traz os dois como artistas de cinema que vivem um romance.
"No clipe, nós somos dois atores de Hollywood. E vocês ficam na dúvida se a gente é um casal só no filme ou fora do filme. Tem tudo o que os fãs querem ver", contou a brasileira, em entrevista ao podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzuetaque, na última segunda-feira (8).
Não é a primeira vez que Anitta e Maluma trabalham juntos. A colaboração mais conhecida, "Sim ou Não", foi lançada em 2016 e já acumula mais de 400 milhões de visualizações no YouTube, provando o sucesso das parcerias entre os dois.
"El Que Espera" faz parte do álbum "Versions Of Me (Deluxe)", de Anitta, versão estendida do álbum "Versions Of Me" com clipes e músicas inéditas.
Ao PodDelas, a cantora revelou que "Lobby", parceria com a rapper norte-americana Missy Elliott, deverá ser lançada na próxima semana.
"Versions Of Me (Deluxe)" deve chegar logo em seguida, mas todos os clipes relacionados às músicas do álbum já terão estreado no YouTube.

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