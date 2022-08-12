"El Que Espera": Anitta e Maluma lançam clipe em clima hollywoodiano; assista

Anitta e Maluma interpretam um casal de atores que vivem um romance em 'El Que Espera' Crédito: Reprodução/ YouTube/Anitta

A cantora Anitta e o músico colombiano Maluma lançaram o clipe de "El Que Espera" nesta quinta-feira (11). Um dos mais aguardados pelos fãs, o vídeo traz os dois como artistas de cinema que vivem um romance.

"No clipe, nós somos dois atores de Hollywood. E vocês ficam na dúvida se a gente é um casal só no filme ou fora do filme. Tem tudo o que os fãs querem ver", contou a brasileira, em entrevista ao podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzuetaque, na última segunda-feira (8).

Não é a primeira vez que Anitta e Maluma trabalham juntos. A colaboração mais conhecida, "Sim ou Não", foi lançada em 2016 e já acumula mais de 400 milhões de visualizações no YouTube, provando o sucesso das parcerias entre os dois.

"El Que Espera" faz parte do álbum "Versions Of Me (Deluxe)", de Anitta, versão estendida do álbum "Versions Of Me" com clipes e músicas inéditas.

Ao PodDelas, a cantora revelou que "Lobby", parceria com a rapper norte-americana Missy Elliott, deverá ser lançada na próxima semana.