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Podcast

Anitta expõe desejo de participar do 'BBB 23': 'Se me soltar, eu vou'

Cantora declarou ter 'espírito de subcelebridade' e assumiu não tomar banho todos os dias em suas folgas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 14:06

Anitta gostaria de participar do 'BBB 23'.
Anitta gostaria de participar do 'BBB 23'. Crédito: YouTube/PodDelas
"BBB" é assunto entre anônimos e famosos e, inclusive, é um dos favoritos de Anitta durante as edições do programa. Em participação no podcast PodDelas, no YouTube, a artista assumiu que gostaria de ser mais do que telespectadora do reality, revelando desejo de estar entre os participantes no próximo ano
O assunto começou após a cantora relembrar os boatos de que estaria em A Fazenda, após algumas publicações enigmáticas antes de anunciar sua sociedade com a marca alimentícia Fazenda do Futuro. "Meus fãs desesperados, falando: 'você vai acabar com sua carreira'. Nada contra A Fazenda, porque eu tenho espírito de subcelebridade, está dentro de mim esse espírito", pontuou.
A cantora declarou que adoraria participar do De Férias com o Ex, bem como do BBB. "Por mim, se deixar, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub é comigo mesmo. Adoro assistir essas coisas. Por mim, estou lá logo. Não estou nem aí", declarou animada.
Anitta revelou, ainda, que costuma passar dias sem tomar banho, apenas usando seu perfume íntimo e sua linha de desodorantes para axila. "Eu não amo tomar muito banho quando estou de folga. Eu fico em casa de pijama uns dois dias e só vou tomar banho no terceiro", contou. Logo, esse não seria um problema para a artista em um reality show.

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