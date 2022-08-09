Anitta expõe desejo de participar do 'BBB 23': 'Se me soltar, eu vou'

Anitta gostaria de participar do 'BBB 23'. Crédito: YouTube/PodDelas

"BBB" é assunto entre anônimos e famosos e, inclusive, é um dos favoritos de Anitta durante as edições do programa. Em participação no podcast PodDelas, no YouTube, a artista assumiu que gostaria de ser mais do que telespectadora do reality, revelando desejo de estar entre os participantes no próximo ano

O assunto começou após a cantora relembrar os boatos de que estaria em A Fazenda, após algumas publicações enigmáticas antes de anunciar sua sociedade com a marca alimentícia Fazenda do Futuro. "Meus fãs desesperados, falando: 'você vai acabar com sua carreira'. Nada contra A Fazenda, porque eu tenho espírito de subcelebridade, está dentro de mim esse espírito", pontuou.

A cantora declarou que adoraria participar do De Férias com o Ex, bem como do BBB. "Por mim, se deixar, estou no Big Brother na edição que vem. Se me soltar, eu vou. Fazer um negocinho de sub é comigo mesmo. Adoro assistir essas coisas. Por mim, estou lá logo. Não estou nem aí", declarou animada.