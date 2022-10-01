Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca se separam após 25 anos juntos

Claudia Abreu se separou após 25 anos de casamento Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Chegou ao fim o casamento de Cláudia Abreu e do cineasta José Henrique Fonseca. Eles estavam juntos há 25 anos e têm quatro filhos: Maria, Felipa, José Joaquim e Pedro Henrique, com idades entre dez e 21 anos.

A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo. Os dois preferem não se manifestar sobre o assunto. Entrevistada recentemente, Cláudia contou detalhes da turnê do monólogo Virginia, seu primeiro texto de dramaturgia. A peça já passou por São Paulo, está em turnê pelo Sul, e estreia no Rio no final de outubro.