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Cláudia Abreu e José Henrique Fonseca se separam após 25 anos juntos

Chegou ao fim o casamento da atriz Cláudia Abreu e do cineasta José Henrique Fonseca. Os dois preferem não se manifestar sobre o assunto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Outubro de 2022 às 11:54

Claudia Abreu revê cena de 'Anos Rebeldes'
Claudia Abreu se separou após 25 anos de casamento Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Chegou ao fim o casamento de Cláudia Abreu e do cineasta José Henrique Fonseca. Eles estavam juntos há 25 anos e têm quatro filhos: Maria, Felipa, José Joaquim e Pedro Henrique, com idades entre dez e 21 anos.
A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pela Folha de S.Paulo. Os dois preferem não se manifestar sobre o assunto. Entrevistada recentemente, Cláudia contou detalhes da turnê do monólogo Virginia, seu primeiro texto de dramaturgia. A peça já passou por São Paulo, está em turnê pelo Sul, e estreia no Rio no final de outubro.
Ela também falou sobre a temporada que passou em Portugal durante a pandemia com o marido e os filhos. "Amei mas meu lugar é no Brasil, no Rio". E disse que ainda espera as últimas definições para que o filme baseado na novela "Cheias de Charme" saia do papel. A ideia inicial era que José Henrique dirigisse o longa.

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