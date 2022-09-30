Ivete Sangalo é internada com infecção intestinal em hospital de Salvador

A cantora Ivete Sangalo está internada num hospital em Salvador Crédito: Reprodução @tvglobo

A cantora Ivete Sangalo está internada no Hospital Aliança, em Salvador. A entrada da artista aconteceu na noite de quinta-feira (29), com um quadro de infecção intestinal. A previsão é que a de alta aconteça no sábado (1°). Ela não tinha compromissos agendados para este fim de semana.

Ivete fez uma live nesta sexta (30), onde contou que desmaiou três vezes após comer uma lambreta, e teve que pedir ajuda do marido para ir ao hospital. Ela aproveitou o momento para dizer que está ótima e deve votar nas eleições 2022. "A minha preocupação maior foi: 'Venha cá, eu vou ficar boa para domingo eu ir votar?'", brincou a artista.

Durante a transmissão ao vivo ela reforçou a importância de todo mundo vai votar. "Além de um dever, acima de tudo é um direito de fazer do nosso país aquilo que a gente deseja. Nossas necessidades, as necessidades do outro também. Então todo mundo domingo vamos votar", acrescentou.