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Em recuperação

Ivete Sangalo é internada com infecção intestinal em hospital de Salvador

Ivete fez uma live nesta sexta (30), onde contou que desmaiou três vezes após comer uma lambreta, e teve que pedir ajuda do marido para ir ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 20:01

Ivete Sangalo
A cantora Ivete Sangalo está internada num hospital em Salvador Crédito: Reprodução @tvglobo
A cantora Ivete Sangalo está internada no Hospital Aliança, em Salvador. A entrada da artista aconteceu na noite de quinta-feira (29), com um quadro de infecção intestinal. A previsão é que a de alta aconteça no sábado (1°). Ela não tinha compromissos agendados para este fim de semana.
Ivete fez uma live nesta sexta (30), onde contou que desmaiou três vezes após comer uma lambreta, e teve que pedir ajuda do marido para ir ao hospital. Ela aproveitou o momento para dizer que está ótima e deve votar nas eleições 2022. "A minha preocupação maior foi: 'Venha cá, eu vou ficar boa para domingo eu ir votar?'", brincou a artista.
Durante a transmissão ao vivo ela reforçou a importância de todo mundo vai votar. "Além de um dever, acima de tudo é um direito de fazer do nosso país aquilo que a gente deseja. Nossas necessidades, as necessidades do outro também. Então todo mundo domingo vamos votar", acrescentou.
Ivete também aproveitou o momento para deixar os fãs tranquilos. "Não se preocupem, não acreditem em fofocas, mamãe não opera com fofocas. Beijos, tá?. Fiquem com Deus", se despediu dos seguidores.

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