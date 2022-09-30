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Nívea Maria confessa que teve depressão durante "Caminho das Índias"

A atriz também revelou que sua personagem em "A Casa das Sete Mulheres" a ajudou a superar o término de seu casamento de quase 30 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 14:55

Nívea Maria deixa quadro de elenco fixo da Globo
Nívea Maria deu entrevista à Rede TV e falou sobre sua vida pessoal Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
A atriz Nívea Maria participou do programa "Sensacional", da RedeTV, que vai ao ar nesta sexta (30), às 23h, na emissora. Em conversa com a apresentadora Daniela Albuquerque, a intérprete de Kochi, da novela "Caminho das Índias", que atualmente está sendo exibida no Canal Viva, confessou como o término do seu casamento de quase 30 anos a afetou e da forma que a personagem Maria, de "A Casa das Sete Mulheres", a ajudou a superar essa situação.
"Foi um momento difícil. Depois de 28 anos, meu casamento terminou e eu estava perdida, porque desde muito cedo tive um companheiro, alguém que administrava as coisas. Me assustei um pouco porque não sabia pagar nem uma conta de luz. Mas acho que transferi esse medo de enfrentar a vida como uma mulher guerreira, sozinha, com filhos e usei a minha personagem (Maria). Foi ali que ganhei forças para enfrentar meu dia a dia", revelou Nívea.

SUPERAÇÃO

A atriz também confessou que enfrentou um processo depressivo em 2009, época que estava trabalhando na novela Caminho das Índias. A estrela, que na produção interpreta a mãe de Maya (Juliana Paes), disse que por muitas vezes se sentia lenta e que estava no “modo automático” durante a gravação da trama. "No começo da novela eu estava saindo da depressão. Eu mesma assistindo falo: ‘Nossa, como estava sem expressão, meio apática falando o texto’. Não era a energia que normalmente tenho. Com o trabalho e todos os meus colegas, que me deram apoio, voltei a ser a criança palhaça que sou em estúdio", confessou Nívea.
A atriz relembra de como sua mãe foi importante para sua formação artística. "Ela tocava piano em conservatórios de música e tinha muita sensibilidade". Nívea finaliza dizendo que a matriarca começou a ensinar poesias a ela, o que fez com que ela recitasse de forma interpretativa e assim começasse os primeiros passos para a atuação.

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