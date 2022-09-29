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Política

Grazi Massafera declara voto em Lula e rebate crítica de seguidor: 'vai tarde'

"Passando de vermelho no seu feed pra dizer que o voto é nosso maior instrumento", disse Grazi nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 14:02

Grazi Massafera declara voto em Lula
Grazi Massafera declara voto em Lula Crédito: Reprodução/Instagram/@massafera
Grazi Massafera declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 29. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas, foram as interações da atriz com seguidores que discordaram de seu posicionamento político.
No Instagram, a artista publicou uma selfie, vestindo uma roupa vermelha, para fazer o anúncio sobre as eleições que acontecem neste domingo, 2. "Passando de vermelho no seu feed pra dizer que o voto é nosso maior instrumento", iniciou.
Nos comentários, a artista recebeu apoio de amigos e fãs, no entanto, alguns seguidores relataram descontentamento com a publicação, por não terem a mesma intenção de voto que ela. No Twitter, algumas respostas irônicas de Grazi a esses internautas ganhou grande repercussão.
"Sempre te admirei, mas hoje isso mudou (...) É como fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Decepcionante", criticou um usuário que recebeu a resposta: "Acontece decepcionar, se faz parte da vida, beijos".
"Que decepção, já não sigo mais", disse outro seguidor. "Vai tarde", rebateu a atriz. Além de Grazi, artistas como Xuxa Meneghel, Ludmilla, Anitta, Paolla Oliveira, Juliette Freire, Felipe Neto, Angélica e Fábio Porchat também usaram as redes sociais para declarar apoio ao petista na disputa pela Presidência da República.

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