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Atriz Ludmila Dayer, ex-Malhação, revela diagnóstico de esclerose múltipla

Dayer falou nas redes sociais sobre o processo de descoberta da doença e também sobre o tempo que levou para receber o diagnóstico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 12:43

Ludmila Dayer revela diagnóstico de esclerose múltipla
Ludmila Dayer revela diagnóstico de esclerose múltipla Crédito: Reprodução/Instagram/@ludayer13
A atriz Ludmila Dayer, 39 anos, revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Durante uma live no Instagram, nesta quarta-feira (28), Dayer falou sobre o processo de descoberta da doença e também sobre o tempo que levou para receber o diagnóstico.
"Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer", afirmou.
Lud, que ficou conhecida pelas participações nas temporadas de 1995 e 2000 da novela "Malhação" (TV Globo), disse que os sintomas começaram na parte da visão e cognição. Residindo nos Estados Unidos, a atriz contou ainda que decidiu cortar carne, ovo, gordura, glúten, cafeína e álcool para tentar minimizar os efeitos provocados pela alimentação.
"Tirei glúten, ovo, carne animal. Tudo que alimentava o vírus e provocava os sintomas. Também passei a comer coisas que desinflamam meu organismo", disse a atriz, ressaltando que demorou cerca de um ano para receber o diagnóstico.
Sem ter muitas certezas sobre a doença, Ludmilla acredita que a esclerose tenha sido desencadeada pelo vírus EBV (Vírus Epstein-Bar), no qual pode ser transmitido pela saliva, transfusões de sangue e até pelo contato com objetos contaminados. Apesar da fala de Ludmila, a ciência ainda não sabe ao certo o que pode desencadear a esclerose múltipla.

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