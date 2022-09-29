Atriz Ludmila Dayer, ex-Malhação, revela diagnóstico de esclerose múltipla

Ludmila Dayer revela diagnóstico de esclerose múltipla Crédito: Reprodução/Instagram/@ludayer13

A atriz Ludmila Dayer, 39 anos, revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Durante uma live no Instagram, nesta quarta-feira (28), Dayer falou sobre o processo de descoberta da doença e também sobre o tempo que levou para receber o diagnóstico.

"Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer", afirmou.

Lud, que ficou conhecida pelas participações nas temporadas de 1995 e 2000 da novela "Malhação" (TV Globo), disse que os sintomas começaram na parte da visão e cognição. Residindo nos Estados Unidos, a atriz contou ainda que decidiu cortar carne, ovo, gordura, glúten, cafeína e álcool para tentar minimizar os efeitos provocados pela alimentação.

"Tirei glúten, ovo, carne animal. Tudo que alimentava o vírus e provocava os sintomas. Também passei a comer coisas que desinflamam meu organismo", disse a atriz, ressaltando que demorou cerca de um ano para receber o diagnóstico.