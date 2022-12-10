Jojo Todynho pede medida protetiva contra o ex-marido Lucas Souza

Lucas Souza chora após a ex, Jojo Todynho, abrir um BO e pedir medida protetiva contra ele Crédito: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho abriu um boletim de ocorrência contra o ex-marido, Lucas Souza, neste sábado (10). Segundo a cantora, Lucas a procurou para reatar o casamento, mas passou do ponto.

"Acabei de sair da DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Vim abrir um boletim de ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, na tentativa de voltar, e eu negando, ontem ele agrediu verbalmente, porque agressão não é só física, ela é psicológica também. Uma mulher quando diz que não é não. Não aceito nenhum tipo de falta de respeito", disse Jojo nos stories do Instagram.

A funkeira ainda disse que sempre preferiu não falar nada e deixar tudo com seus representantes, mesmo saindo como vilã da história. "Tenho que deixar registrado, porque homem seja quem for, aqui não se cresce. Meu amigo, você já está vivendo sua vida, fazendo suas coisas. Viva sua vida, me esqueça de uma vez por todas. Tá? Muito obrigada. E como sua mãe disse, "Deus livrou", mas quem Deus livrou fui eu e minha vó", falou em forma de recado direto para Lucas.

O ex-marido de Jojo foi nos stories do Instagram falar a sua versão. Aos prantos, ele disse que realmente agrediu verbalmente Jojo, mas que nunca faria algo contra ela.