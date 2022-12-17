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Fãs especulam

Veja a lista de famosos cotados para o camarote do "BBB 23"

Reality show, um dos programas mais populares da TV brasileira, tem estreia prevista para 16 de janeiro na Rede Globo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 10:22

A menos de um mês para a estreia da 23ª edição do "Big Brother Brasil" (Globo), os nomes de vários famosos começaram a circular em listas nas redes sociais como possíveis participantes do Camarote. A estreia do está prevista para 16 de janeiro, sob o comando de Tadeu Schmidt, e o único spoiler feito pelo diretor Boninho é que terá a Casa de Vidro e acontecerá antes do início da competição.
Lucas Lucco, Vitão e Cléo estão entre os cotados para participar do
Lucas Lucco, Vitão e Cléo estão entre os cotados para participar do "BBB 23" Crédito: Reprodução
O cantor Vitão é um dos nomes que circula em todas as listas de possíveis famosos para entrar no programa. O artista, que já participou da "Dança dos Famosos", do Domingão do Huck, já falou em entrevistas que não descartaria participar de outros realities e atuar em novelas.
A cantora Wanessa é outra celebridade cotada para o Camarote, mas ela desmentiu os boatos no Instagram de que estará no reality. Com shows marcados para janeiro, a artista falou que sequer foi cotada para o programa.
Depois da participação do irmão Fiuk na edição 21 do reality, a atriz e cantora Cleo é outra famosa que tem o nome presente nas várias listas de convidados para participar do programa. Até o momento, ela não veio a público desmentir.
Outro artista dado como certo no programa é o cantor Lucas Lucco. Há boatos que o nome dele é um dos primeiros a aparecer na lista do camarote, mas até agora o artista não se manifestou. No site de Lucco, não há a divulgação da agenda de shows para 2023.
Há boatos ainda da participação da surfista de ondas gigantes Maya Gabeira, que venceu Tow Surfing Challenge 2022 e já entrou para o Guinness Book por ter pego a maior onda de 2020. Será que ela vai seguir os passos de Pedro Scooby ("BBB 21") e Lucas Chumbo ("BBB 20") no reality?
Na lista de atores cotados para o reality, figuram ainda os atores Rômulo Arantes Neto, Pablo Moraes, Vitória Strada, Ana Hikari, André Luiz Frambach e Bruna Griphao. Na cota de influenciadores do reality há rumores da participação de Dora Figueiredo, Vivi Wanderley e Laura Brito.

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