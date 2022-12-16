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Reality show

"BBB 23" terá casa de vidro; programa estreia em 16 de janeiro

Pela primeira vez casa vai acontecer antes do início do jogo e, agora, com uma função que será determinante no time final de participantes. Espaço será montado em um shopping center, em local ainda não revelado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 12:02

Larissa e Gustavo na Casa de Vidro
Larissa e Gustavo na Casa de Vidro do "BBB 22": espaço volta na edição do ano que vem Crédito: Reprodução/Globo
Falta um mês para a estreia do "Big Brother Brasil", que a partir de 16 de janeiro dá início a uma temporada inédita e cheia de surpresas, do jeitinho que os fãs do reality gostam.
E enquanto os novos brothers e sisters estão sendo selecionados, a Rede Globo adiantou uma das novidades do próximo ano: sim, teremos casa de vidro (que a gente adora, né?).
Pela primeira vez na história do programa, ela acontecerá antes do início do jogo e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais vigiada do Brasil.
Qual será essa função e quantas pessoas participam da casa? A emissora ainda faz mistério. O que já foi adiantado é que a casa de muros transparentes será montada em um shopping center (ainda não divulgado o local), onde seus habitantes serão vistos por todos, inclusive por quem passar pelo espaço. A emissora contou a novidade pelas redes sociais. 

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