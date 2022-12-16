"BBB 23" terá casa de vidro; programa estreia em 16 de janeiro

Larissa e Gustavo na Casa de Vidro do "BBB 22": espaço volta na edição do ano que vem Crédito: Reprodução/Globo

Falta um mês para a estreia do "Big Brother Brasil", que a partir de 16 de janeiro dá início a uma temporada inédita e cheia de surpresas, do jeitinho que os fãs do reality gostam.

E enquanto os novos brothers e sisters estão sendo selecionados, a Rede Globo adiantou uma das novidades do próximo ano: sim, teremos casa de vidro (que a gente adora, né?).

Pela primeira vez na história do programa, ela acontecerá antes do início do jogo e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa mais vigiada do Brasil.