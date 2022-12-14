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Globo decide participação em janeiro

Sucesso em "Pantanal", Silvero Pereira pode ser um dos confinados do "BBB 23"

De acordo com portal, artista é fã do "BBB" e costuma postar vídeos fazendo paródias do programa. Seu entusiasmo acabou chamando a atenção dos olheiros responsáveis pela escalação do elenco da atração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 12:14

Silvero Pereira promete trazer emoção e encantar púclico em seu show.
Além de atuar, Silvero Pereira também vem se destacando como cantor. O artista chegou a fazer uma apresentação no ES em setembro, durante o festival TendaLab Crédito: Reprodução/Instagram
Um dos atores mais queridos do elenco de "Pantanal", Silvero Pereira está colhendo os frutos do sucesso na trama global.  Segundo o jornal "Extra", o rapaz estaria reservado para o grupo Camarote do "BBB 23", que começa em janeiro, na Rede Globo.
Comenta-se que a emissora carioca vai decidir a participação do artista no início de 2023, poucos dias antes da estreia, marcada para o dia 16 do próximo mês.
Ainda de acordo com o portal, Silvero é fã do "BBB" e costuma postar vídeos fazendo paródias do programa. O entusiasmo do ator acabou chamando a atenção dos olheiros responsáveis pela escalação dos nomes que compõem o reality show.
Além de bombar como o peão Zaquieu, Pereira, de 40 anos, também chamou a atenção do grande público por sua poderosa performance no premiado filme "Bacurau", de Kléber Mendonça, na pele do personagem Lunga.
Eclético, ele ainda ataca de cantor, visto o espetáculo apresentado no Espírito Santo em setembro, durante o Festival TendaLab.

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