Sucesso em "Pantanal", Silvero Pereira pode ser um dos confinados do "BBB 23"

Além de atuar, Silvero Pereira também vem se destacando como cantor. O artista chegou a fazer uma apresentação no ES em setembro, durante o festival TendaLab Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos atores mais queridos do elenco de "Pantanal", Silvero Pereira está colhendo os frutos do sucesso na trama global. Segundo o jornal "Extra", o rapaz estaria reservado para o grupo Camarote do "BBB 23", que começa em janeiro, na Rede Globo.

Comenta-se que a emissora carioca vai decidir a participação do artista no início de 2023, poucos dias antes da estreia, marcada para o dia 16 do próximo mês.

Ainda de acordo com o portal, Silvero é fã do "BBB" e costuma postar vídeos fazendo paródias do programa. O entusiasmo do ator acabou chamando a atenção dos olheiros responsáveis pela escalação dos nomes que compõem o reality show.

Além de bombar como o peão Zaquieu, Pereira, de 40 anos, também chamou a atenção do grande público por sua poderosa performance no premiado filme "Bacurau", de Kléber Mendonça, na pele do personagem Lunga.