Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Graças a Deus que ele saiu', diz Boninho sobre Tiago Abravanel no 'BBB 22'

Diretor da TV Globo participou do ‘Lady Night’, comandado por Tatá Werneck
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 16:16

Tiago Abravanel faz reação de surpresa
Tiago Abravanel faz reação de surpresa Crédito: Globo/Reprodução
Boninho foi um dos convidados da nova temporada de Lady Night, de Tatá Werneck. Liberada para perguntar sobre "qualquer assunto" para o diretor da TV Globo, a apresentadora questionou sobre o casamento do Big Boss com Narcisa Tamborindeguy, que aconteceu entre 1983 e 1986 e o desafio que ele tem em tornar os participantes do Big Brother Brasil famosos. E entre os brothers, foi perguntado sobre a participação de Tiago Abravanel, que desistiu do reality esse ano.
"Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida", ironizou ele sobre a relação com a socialite. Tatá Werneck também quis saber detalhes da intimidade do diretor com a ex, perguntando se ela costumava repetir na cama seus bordões como "Ai, que loucura!" ou "Que badalo!", mas o diretor disse não se lembrar.
Sobre a participação de Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, na última edição do BBB, ele disse que não chorou com a saída do participante e que ele não dependia do programa para ser famoso. "Falei: 'Imagina o Tiago no 'Big Brother'!' Aí ele vai lá e aperta a p** do botão [da desistência]!", disse, e completou dizendo que "Graças a Deus que ele saiu!".

Veja Também

'Harry & Meghan': Príncipe Harry revela o maior arrependimento da sua vida

Derrota do Brasil na Copa do Catar garante memes na internet; confira

Harry Styles: Van é assaltada no Paraná, mas instrumentos não foram roubados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Boninho Famosos Reality show Tiago Abravanel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados