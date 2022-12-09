'Graças a Deus que ele saiu', diz Boninho sobre Tiago Abravanel no 'BBB 22'

Tiago Abravanel faz reação de surpresa Crédito: Globo/Reprodução

Boninho foi um dos convidados da nova temporada de Lady Night, de Tatá Werneck. Liberada para perguntar sobre "qualquer assunto" para o diretor da TV Globo, a apresentadora questionou sobre o casamento do Big Boss com Narcisa Tamborindeguy, que aconteceu entre 1983 e 1986 e o desafio que ele tem em tornar os participantes do Big Brother Brasil famosos. E entre os brothers, foi perguntado sobre a participação de Tiago Abravanel, que desistiu do reality esse ano.

"Eu acho que todo mundo comete algum erro na vida", ironizou ele sobre a relação com a socialite. Tatá Werneck também quis saber detalhes da intimidade do diretor com a ex, perguntando se ela costumava repetir na cama seus bordões como "Ai, que loucura!" ou "Que badalo!", mas o diretor disse não se lembrar.