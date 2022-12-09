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Susto

Harry Styles: Van é assaltada no Paraná, mas instrumentos não foram roubados

Assessoria da Live Nation Brasil - que promove a turnê do artista - esclarece que roubo aconteceu em um veículo que carregava material promocional do cantor, como camisetas e souvenires
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Dezembro de 2022 às 11:23

Harry Styles no clipe de As It Was
Harry Styles está em turnê pelo Brasil. Seu próximo show acontece em Curitiba neste sábado (10) Crédito: Reprodução/YouTube
Uma van com itens de merchan do cantor Harry Styles, como camisetas e souvenires, foi assaltada em uma rodovia do Paraná na madrugada desta sexta-feira (9).
O artista tem apresentação marcada em Curitiba na noite deste sábado (10), depois de ter passado por São Paulo na última terça (6), e pelo Rio de Janeiro nesta quinta (8).
Inicialmente, havia circulado nas redes sociais que instrumentos da equipe de Styles haviam sido roubados, mas o Estadão entrou em contato com a Live Nation Brasil, produtora do evento, que negou a informação.
Segundo a assessoria, o "transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade". O show do cantor na capital paranaense também permanece marcado, sem alterações.
À reportagem, a Polícia Militar do Paraná explicou que foi acionada por uma pessoa, que relatou ter sido vítima de roubo com arma de fogo no km 46 da BR 116.
A pessoa informou que o veículo que havia sido levado tratava-se de uma van do tipo Master Branca, carregada com produtos do cantor Harry Styles.
"Orientamos a pessoa que fez a ligação para solicitar que a vítima comparecesse à Delegacia de Furtos e Roubos para registrar o boletim [de ocorrência]. Ao chegar no local, a equipe não localizou a vítima”, completou a assessoria da PM.
Confira na íntegra a nota da assessoria de imprensa do evento explicando o ocorrido:
"Diferentemente do que está sendo veiculado nas redes sociais, a Live Nation Brasil informa que não houve assalto no transporte de equipe, equipamento, banda ou equipe da turnê do Harry Styles no Brasil. O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba", informa.
A notícia ainda se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de sábado à noite.
Atenciosamente,
Assessoria de imprensa - Live Nation Brasil”

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