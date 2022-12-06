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Boatos de rixa com Florence Pugh atrapalharam namoro de Harry Styles e Olivia Wilde, diz site

Os três estrelaram o filme ‘Não Se Preocupe, Querida’; casal terminou o relacionamento de dois anos em novembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 13:11

Harry Styles e Florence Pugh
Harry Styles e Florence Pugh Crédito: Reuters/Folhapress/
Os rumores de que Florence Pugh e Olivia Wilde se desentenderam no set de filmagens de Não Se Preocupe, Querida afetaram o relacionamento entre a diretora do longa e Harry Styles. A informação foi revelada pelo jornal Daily News nesta segunda, 5. Segundo o veículo, uma fonte próxima ao ex-casal diz que o cantor estava insatisfeito com a quantidade de boatos circulando pela internet.
"(Harry) é uma pessoa muito positiva e descontraída e as histórias constantes sobre as brigas de Florence Pugh e Wilde o deixaram louco. Isso meio que tirou o ar do romance deles", disse a fonte.
Desde o lançamento do filme, histórias sobre a suposta rixa entre Olivia e Florence circularam na imprensa internacional. Em novembro, a revista Vulture divulgou que as artistas teriam discutido em um estúdio de gravação.
Já de acordo com o jornal britânico The Sun, a atriz de Adoráveis Mulheres e Styles teriam se beijado nos bastidores de Não Se Preocupe, Querida e a relação entre Olivia e Florence teria piorado depois que a diretora do filme apareceu de mãos dadas com o cantor.
Durante a divulgação do lançamento do filme, Olivia negou todos os boatos de que haveria uma rixa entre elas, mas as polêmicas cercando o filme não diminuíram.
No início de novembro, a revista People noticiou que Styles e Olivia estavam "dando um tempo", já que ele estava focado em sua turnê mundial e ela estaria empenhada na criação dos filhos, Otis, de oito anos, e Daisy, de seis.
Agora, a fonte do Daily News diz que ele acredita que a atriz precisa resolver a situação da custódia dos filhos. Ela também tem uma relação conturbada com o ex, Jason Sudeikis, que é pai de seus filhos.
Harry Styles e Olivia Wilde mantiveram o relacionamento por cerca de dois anos. Eles se conheceram nas gravações de Não Se Preocupe, Querida em 2020 e, em janeiro de 2021, foram vistos de mãos dadas em um casamento.

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