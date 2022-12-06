Boatos de rixa com Florence Pugh atrapalharam namoro de Harry Styles e Olivia Wilde, diz site

Harry Styles e Florence Pugh Crédito: Reuters/Folhapress/

Os rumores de que Florence Pugh e Olivia Wilde se desentenderam no set de filmagens de Não Se Preocupe, Querida afetaram o relacionamento entre a diretora do longa e Harry Styles. A informação foi revelada pelo jornal Daily News nesta segunda, 5. Segundo o veículo, uma fonte próxima ao ex-casal diz que o cantor estava insatisfeito com a quantidade de boatos circulando pela internet.

"(Harry) é uma pessoa muito positiva e descontraída e as histórias constantes sobre as brigas de Florence Pugh e Wilde o deixaram louco. Isso meio que tirou o ar do romance deles", disse a fonte.

Desde o lançamento do filme, histórias sobre a suposta rixa entre Olivia e Florence circularam na imprensa internacional. Em novembro, a revista Vulture divulgou que as artistas teriam discutido em um estúdio de gravação.

Já de acordo com o jornal britânico The Sun, a atriz de Adoráveis Mulheres e Styles teriam se beijado nos bastidores de Não Se Preocupe, Querida e a relação entre Olivia e Florence teria piorado depois que a diretora do filme apareceu de mãos dadas com o cantor.

Durante a divulgação do lançamento do filme, Olivia negou todos os boatos de que haveria uma rixa entre elas, mas as polêmicas cercando o filme não diminuíram.

No início de novembro, a revista People noticiou que Styles e Olivia estavam "dando um tempo", já que ele estava focado em sua turnê mundial e ela estaria empenhada na criação dos filhos, Otis, de oito anos, e Daisy, de seis.

Agora, a fonte do Daily News diz que ele acredita que a atriz precisa resolver a situação da custódia dos filhos. Ela também tem uma relação conturbada com o ex, Jason Sudeikis, que é pai de seus filhos.