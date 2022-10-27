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Harry Styles e Florence Pugh se beijaram nos bastidores de filmagem, diz jornal

Momento teria acontecido semanas antes do envolvimento do cantor com Olivia Wilde, o que teria gerado desentendimentos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 13:52

Harry Styles e Florence Pugh
Harry Styles e Florence Pugh Crédito: Reuters/Folhapress/
O cantor e ator Harry Styles e a atriz Florence Pugh teriam se beijado secretamente nos bastidores das filmagens de "Não se Preocupe, Querida". Os dois vivem o casal Jack e Alice no longa. Conforme relatou uma fonte anônima ao jornal britânico The Sun, o momento aconteceu semanas antes do envolvimento do cantor com a diretora Olivia Wilde, o que teria gerado desentendimentos entre a cineasta e a atriz.
À época, o cantor ainda estava solteiro e Olivia tinha acabado de se separar do ator Zach Braff. Ela, porém, não havia revelado a separação para evitar manchetes.
Quando a cineasta e Harry apareceram de mãos dadas, Florence teria se irritado com a situação. "Já havia uma certa tensão entre as duas e isso, com certeza, 'aumentou as chamas'", disse a fonte.
Rumores sobre uma suposta briga entre Olivia e a atriz tiveram início em agosto por uma possível reclamação de Florence sobre o excesso de tempo que o casal passava junto durante as gravações
A artista ainda criticou as cenas de sexo do filme durante uma entrevista, segundo o jornal. "Quando isso é reduzido a cenas de sexo, ver o homem mais famoso 'caindo em cima' de alguém, não é a razão para fazermos isso. Essa não é a razão para eu estar na indústria", teria afirmado Florence.
Durante a première de "Não se Preocupe, Querida" no Festival de Veneza, a atriz evitou comparecer à coletiva de imprensa do longa. Ela apareceu apenas depois e evitou estar próxima a Harry e a Olivia, o que incendiou ainda mais as teorias sobre uma suposta tensão nos bastidores.

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