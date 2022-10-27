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Szafir relembra complicações da covid: 'Meu coração ficou 15 segundos sem bater'

Ator foi internado e intubado em junho de 2021
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 12:48

Luciano Szafir desfila com bolsa de colostomia no SPFW
Luciano Szafir desfila com bolsa de colostomia no SPFW Crédito: Futura Press/Folhapress
Luciano Szafir relembrou as complicações da covid-19, que tomou cerca de 87% de seu pulmão. Em entrevista ao Otalab nessa terça-feira, 26, o ator, internado e entubado em junho de 2021, contou que seu coração ficou sem bater por quinze segundos. O motivo foi um procedimento induzido após uma arritmia cardíaca.
O pai de Sasha Meneghel, que chegou a ter apenas 15% de chance de sobreviver, revelou acordar cercado por quatro médicos e sentir uma dor no peito. "Olhei no monitor e vi que meus batimentos estavam em 180", completou.
"Fiquei olhando: 180, 185, 190, 195, 200, 202... De repente, o monitor fez 'piii' e eu vi aquela linha reta: meu coração parou. E aí pensei: 'Acabou, vai apagar a luz'", contou.
Antes do procedimento induzido, a médica de Szafir segurou em sua mão e disse que ele sobreviveria, mas "pioraria muito" antes disso. "Foi o pior momento, porque eu estava lúcido. Você sente o coração parar de bater e o sangue parar de correr nas veias", relatou.
Na época, ele já precisava usar ketamina (uma anestesia para cavalo) porque a morfina estava na quantidade máxima e não fazia mais efeito. "Nunca senti uma dor similar na vida", pontuou.
'Estou vivo graças a bolsa de colostomia'
Isso aconteceu porque o intestino do artista rompeu e inflamou devido às complicações da covid-19. Ele precisou usar uma bolsa de colostomia por 10 meses.
A experiência fez Szafir receber diversas mensagens de portadores da bolsa. Nos recados, eles diziam não ter autoestima pelo uso do aparelho médico.
Foi o suficiente para o ator usar sua influência e desfilar com a bolsa à mostra para desmistificar seu uso na São Paulo Fashion Week de 2021. "É complicado, mas você continua vivendo. Para mim, passou a ser um troféu. Estou vivo graças a ela", disse.
A atitude foi bem recebida pelo público, segundo ele. "Repercutiu fora do Brasil. Veio gente da Europa me visitar", completou.

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