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Ex-mulher de Jô retoma casamento após sexta traição do jogador, diz jornal

Segundo o jornal Extra,  Claudia Silva levou os filhos para visitar o pai no Ceará, onde Jô atua, e não retornou mais ao Rio, local que ela reside
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 10:27

Jô e a ex-mulher
Jô e Claudia Silva Crédito: Reprodução/Instagram
Após terminar a relação de 15 anos com o jogador Jô, Claudia Silva decidiu retomar o casamento, diz o jornal Extra. Separados há quatro meses, o término do casal veio a público quando foi especulado a informação de que o atleta seria o pai do filho da influenciadora Maiára Quiderolly, que está grávida.
Segundo a publicação, Claudia levou os dois filhos para o Ceará, local onde o atleta joga, para poder fazer uma visita. No entanto, ela não retornou mais ao Rio de Janeiro, onde mora, e teria revelado aos amigos que decidiu perdoar a infidelidade do jogador. Ainda na publicação, a mãe do Pedro e do Miguel disse que conversou com Jô sobre uma mudança no comportamento dele.
Vale lembrar que Claudia publicou um vídeo nas redes sociais, na época da separação, comentando sobre a decisão. Segundo ela, Jô seria pai de outros cinco filhos fora do casamento, ou seja, teria tido no mínimo cinco casos de infidelidade.
"Mais um filho não é surpresa. Não é uma surpresa para mim que apareça outro, como agora estão dizendo. Já são cinco. Sou, inclusive, muito amiga da mãe de um deles", revelou Claudia.
No Instagram, Claudia estava com o perfil aberto desde a separação com o jogador. Após a possível retomada do casamento, ela trancou a página e trocou a foto por uma com os dois filhos e Jô em uma festa de aniversário.

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